Inter Miami vs. Vissel Kobe se enfrentarán, este miércoles 7 de febrero, en un partido amistoso internacional. El duelo se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Japón y arrancará desde las 5:00 de la mañana (hora peruana y 07:00 a.m. en Argentina), bajo la transmisión de MLS Season Pass (Apple TV) en América Latina y Europa. Como sabemos de la importancia de este encuentro, en los siguientes párrafos te daremos a conocer su programación y los detalles.

Los dirigidos de Gerardo Martino afrontan este partido después de sufrir una derrota el jueves 1 de febrero, donde perdieron 6-0 contra el Al-Nassr. Se anticipaba como un enfrentamiento entre Messi y Cristiano Ronaldo, pero el luso no pudo participar debido a una lesión, mientras que el argentino solo ingresó al campo en los minutos finales, cuando el resultado ya estaba decidido.

Después de ese encuentro, el conjunto estadounidense venció a Hong Kong Team por 4-1 el domingo pasado. En este último partido, ni el argentino ni Luis Suárez estuvieron en la alineación, lo que causó la frustración de los aproximadamente 40,000 seguidores que asistieron al estadio con la esperanza de verlos jugar.

Sin embargo, en este próximo enfrentamiento, tanto el argentino como el uruguayo llegarán con más descanso, aunque aún queda por verse si el entrenador ‘Tata’ Martino les dará la oportunidad de participar. Ahora, la siguiente escuadra a batir es Vissel Kobe, un conjunto japonés que contó con la presencia de Andrés Iniesta desde 2018 hasta 2023.

Chris Henderson, director deportivo del Inter Miami, manifestó: “Es un club poderoso en Asia que viene de una temporada histórica después de ganar la J1 League, por lo que estamos entusiasmados con esta oportunidad de mejorar a nuestro equipo en un partido como este. Seguimos buscando las mejores formas de prepararnos para 2024 y confiamos en que este partido y esta gira nos ayudarán a lograrlo”.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs. Vissel Kobe?

Inter Miami vs. Vissel Kobe se enfrentarán en un partido amistoso internacional. El cotejo está programado para jugarse en el Estadio Nacional de Japón, este miércoles 7 de febrero desde las 4:00 a.m., en el horario de México. En Perú, Ecuador y Colombia será desde la 5:00 a.m. En países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay iniciará a las 7:00 a.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a la 6:00 a.m. En tanto, a partir de las 12:00 p.m. en España.

¿En qué canal ver Inter Miami vs. Vissel Kobe?

El partido Inter Miami vs. Vissel Kobe será transmitido a través de la señal de MLS Season Pass (Apple TV) para todos los países de América Latina y Europa. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

La Copa del Mundo de fútbol de 2026 arrancará en el legendario estadio Azteca de Ciudad de México y concluirá con la final en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey), a las afueras de Nueva York. (Fuente: AFP)