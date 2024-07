Mientras se espera el inicio de las ligas internacionales, Real Madrid y Milan se enfrentarán en un amistoso internacional como parte del Soccer Champions Tour, en el marco de la pretemporada 2024-2025, que se llevará a cabo en Estados Unidos. Este partido permitirá a los entrenadores de ambos equipos probar nuevos jugadores y sistemas tácticos antes del regreso de LaLiga y la Serie A. Además, será una fecha importante para Edrick, quien disputará su primer partido oficial con los españoles. A continuación, Depor te proporcionará todos los detalles sobre este enfrentamiento, incluyendo horarios, canales y otra información relevante, para que estés bien informado sobre el partido.

Real Madrid llega a este partido después de casi dos meses sin disputar un encuentro oficial, desde su última victoria por 2-0 contra Borussia Dortmund en la final de la Champions League, que les permitió coronarse campeones de la competición europea por decimoquinta vez. Este período sin actividad competitiva fue una oportunidad para que el equipo se prepare intensamente durante la pretemporada, buscando mantener su forma física y afinar tácticas bajo la dirección de su entrenador.

Además, hizo oficial la llegada de Kylian Mbappé, quien usará la dorsal número 9, y de Endrick, que llevará el número 16. Este último, de 18 años y proveniente de Palmeiras, hará su debut como jugador de los ‘Merengues’ cumpliendo uno de sus mayores sueños en su carrera futbolística y buscando ganarse un lugar en el once titular del técnico italiano. También ya regresaron al equipo Antonio Rüdiger, Luka Modrić, Arda Güler y Brahim Díaz. Para el técnico Carlo Ancelotti, este compromiso es especialmente significativo, dado su destacado pasado como jugador y entrenador de los italianos.

Por otro lado, Milan tuvo una gira amistosa variada en la que ha experimentado resultados dispares. En sus últimos encuentros, el equipo italiano sufrió una dura derrota por 5-2 frente a Roma, un resultado que reflejó las dificultades defensivas del equipo en esa ocasión. Posteriormente, empató 1-1 contra Rapid Viena, en un partido que mostró la capacidad del equipo para mantenerse competitivo, pero que también reveló áreas que necesitan mejorar.

Finalmente, el equipo se recuperó con una victoria ajustada de 3-2 sobre Manchester City, demostrando su capacidad ofensiva y su resiliencia. Estos resultados han servido como una prueba para afinar el rendimiento del equipo antes del inicio de la nueva temporada. Este encuentro será importante para los Rossoneri, ya que buscan consolidar su ataque con el estadounidense Christian Pulisic y el serbio Luka Jović. Además, destaca el joven italiano Lorenzo Colombo, quien anotó un doblete en la victoria sobre el City de Pep Guardiola.

En los últimos cinco enfrentamientos entre Real Madrid y Milan, el equipo español ganó tres veces y empató en dos ocasiones. El más reciente de estos partidos se llevó a cabo el 23 de julio de 2023, en un amistoso en el que los Merengues se impuso por 3-2. En ese encuentro, Federico Valverde anotó dos goles y Vinícius Júnior agregó el tercero para los españoles. Por parte de los italianos, Fikayo Tomori y Luka Romero fueron los autores de los goles.





¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Milan?

En nuevo amistoso, el partido entre Real Madrid vs. Milan se jugará este miércoles 31 de julio a las 7:30 de la noche en países como Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Brasil y Uruguay se disputará dos horas más tarde, a las 9:30 p.m., mientras que en Chile, Paraguay, Venezuela y Bolivia el choque comenzará a las 8:30 p.m. Asimismo, recuerda que en Depor podrás encontrar todas las novedades de ese encuentro.





¿En qué canal ver Real Madrid vs. Milan?

Para ver el partido entre Real Madrid y Milan, puedes sintonizar ESPN y vía streaming vía Disney Plus, que transmitirá el encuentro en exclusiva para toda Latinoamérica. En España, el partido será transmitido por Movistar Plus. Si te encuentras en México, podrás verlo a través de Sky Sports, mientras que en Estados Unidos, la transmisión estará disponible en Fox Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas.





¿Dónde juegan Real Madrid vs. Milan?

El partido entre Real Madrid y Milan, programado para este miércoles, se jugará en el Soldier Field, un estadio multiusos ubicado en el Burnham Park en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Este estadio, con capacidad para 61,500 espectadores, es conocido principalmente por ser el hogar del equipo de fútbol americano Chicago Bears de la NFL. Aunque su uso principal es para el fútbol americano, también alberga eventos de otros deportes, como el fútbol.

Soldier Field: El estadio de Chicago fue sede de la Copa del Mundo 1994 y en varias Copas de Oro de la CONCACAF. Fue inaugurado en 1924 y reinaugurado en 2003, contando con césped natural desde su inicio (de 1971 a 1987 pasó a tener artificial)





