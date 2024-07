La Copa América 2024 significó el último torneo de Ángel di María con la Selección de Argentina. El ‘Fideo’ se coronó bicampeón del certamen con su país a los 36 años de edad, teniendo en cuenta que también pasa los momentos finales de su carrera futbolística. Ante esta situación, surgió la posibilidad de volver a Rosario Central, para firmar su retiro; sin embargo, este regreso no será posible por algunas amenazas que el futbolista y su entorno vienen recibiendo hace algún tiempo. Para no poner en riesgo a su familia, el jugador contó los motivos que también influyeron en esta decisión.

“Siempre quise y el sueño de siempre es querer volver a poder jugar en Central y retirarme con esta camiseta. Y es más que obvio que voy a seguir diciéndolo cada vez que me pregunten porque es lo que siento y siempre soñé. Era el momento justo después de decirle adiós a la Selección, pero no se dio”, contó en entrevista con el periodista Juan Pedro Aleart.

A pesar de las ganar de querer marcar una nueva etapa en el cuadro ‘Canalla’, Di María explicó: “A veces todo parece muy lindo hasta que pasan cosas como las que me pasaron a mí y a mi familia. Y me siento mal por no poder cumplir ese sueño. Era algo que deseaba mucho, pero las amenazas fueron más fuertes y mi decisión siempre es basada en la tranquilidad y la felicidad de mi familia”.

Ángel Di María fue campeón de la Copa América 2024 con Argentina. (Foto: AFP)

El también campeón del mundo contó que está decisión rige desde el 25 de marzo, cuando estaba en Estados Unidos disputando partidos amistosos. En aquella ocasión, Gonzalo Belloso (presidente de Rosario Central) emprendió contacto con el jugador, en lo que el ‘Fideo’ expresó: “Yo no voy a volver a Rosario de esta manera. Tocaron a mi familia y eso sí que no lo voy a permitir. A cualquier precio, no”.

Buscando novedades, el presidente ‘Canalla’ volvió a llamarlo en mayo; sin embargo, su decisión se mantenía. Para Di María, no iba a existir un ambiente de tranquilidad “sabiendo que en cualquier momento podía pasar algo, que para muchos Central está primero, pero para mí no, para mí, primero está mi familia, le pese a quien le pese”.

“Hubo una amenaza en el barrio de mis papás. Que salió en todos lados, y simultáneamente hubo otra amenaza en la inmobiliaria de mi hermana que no salió a la luz porque mi hermana y mi cuñado se asustaron y no denunciaron. Era una caja con una cabeza de chancho y una bala en la frente, y una nota que decía que, si yo volvía a Central, la próxima cabeza era la de mi hija”, reveló.

Ángel Di María se despidió de la Selección Argentina con el título de Copa América. (Foto: AFP)

Asimismo, esta amenaza vino acompañada con los nombres de Patricia Bullrich y Maximiliano Pullaro, autoridades del país: “Querían que se vayan. Después se sumó la amenaza de la estación de servicio donde tiraron los tiros, que no fue hace mucho tiempo. Ahí podría haber muerto cualquier empleado o persona que estuviera ahí en ese momento, una locura. Creo que fueron demasiadas cosas para tomar esta decisión, no son papelitos solamente, hubo tiros y cosas graves”.

La molestia de Di María con los hinchas

Producto de las amenazas, Ángel di María ha descartado regresar al equipo de Rosario, un tema que no ha caído de la mejor manera en los hinchas. Como se sabe, el delantero se ha declarado como hincha de la institución, pero la inseguridad no hará que cumpla uno de sus objetivos que era retirarse ahí.

“Se la agarran conmigo, me matan a mí, a mis amigos, a mi mujer y a todo mi entorno. ¿Por qué no van contra los que amenazan? ¿Por qué no hacen que la ciudad mejore para que todos podamos ser felices y vivir en paz? Son todos muy valientes para putearme a mí y a mi mujer por las redes”, indicó.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp, en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Ubaldo Villalobos Vidal Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.