Uruguay vs. Chile se miden este sábado 27, por la tercera fecha del Grupo B del Preolímpico Sub-23. El encuentro arrancará desde las 6:00 p.m. (hora peruana), bajo la transmisión de los canales DSports (DIRECTV) y TVN para todos los países de América Latina. Revisa en Depor toda la información de este choque de selecciones que promete ser de infarto en búsqueda de los 3 puntos.

El combinado uruguayo, actualmente dirigido por Marcelo Bielsa, debutó en la segunda jornada del certamen internacional con una derrota ante Paraguay por 4-3. Los charrúas iniciaron ganando por 2-0 rápidamente en el marcador y se fueron al descanso con el 3-2 a su favor. No obstante, en la segunda etapa, la ‘Albirroja’ reaccionó y pudo dar vuelta al resultado, alcanzando uno de los primeros lugares del Grupo B.

Chile, por su lado, cayó por la mínima ante la Selección Peruana en la primera fecha del Preolímpico. Los de Nicolás Córdova perdieron ante un rival directo, complicando sus opciones de acceder al cuadrangular que entrega un boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Así pues, la Selección Chilena urge de una victoria ante Uruguay para seguir manteniendo vivo el sueño de acceder al cuadrangular, ya que en caso de registrar una derrota, quedaría replegado en lo más fondo de la tabla con cero puntos, a falta de dos partidos por disputar.

Cabe destaca que la última vez que ambos conjuntos se enfrentaron fue el pasado 26 de octubre, en el marco de la segunda fecha de la fase de grupos de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. En aquella ocasión, la ‘Roja’ se llevó la victoria por la mínima diferencia.

¿A qué hora comienza Uruguay vs. Chile por el Preolímpico Sub-23?

El enfrentamiento entre Uruguay vs. Chile por el Grupo B está programado para el sábado 27 de enero y dará inicio a las 6:00 p.m. (hora de Colombia y Perú). No obstante, es importante tener en cuenta que el horario puede variar según el país en el que te encuentres. Por ejemplo, si estás en Bolivia y Venezuela, el partido comenzará a las 7:00 p.m. En Brasil y Argentina, el inicio está programado para las 8:00 p.m.

¿Dónde ver Uruguay vs. Chile por el Preolímpico Sub-23?

Si no quieres perderte el encuentro entre Uruguay vs. Chile, puedes sintonizarlo a través de DSports (DIRECTV) y TVN en la mayoría de países de Latinoamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Fútbol Libre TV, una señal pirata. Recuerda que en Depor te mantendremos al tanto de este encuentro y otros. ¡No te lo pierdas!





