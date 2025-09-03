Este jueves 4 de setiembre, Argentina vs. Venezuela se enfrentan en el Estadio Monumental de Buenos Aires, por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026. ¿En qué canal ver y a qué hora juegan este partido? La transmisión estará a cargo de Gol Peru, señal disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión en streaming en la plataforma virtual Movistar TV App. Asimismo, el duelo está programado para las 6:30 p.m., según el horario de Perú, Colombia y Ecuador; con una hora más en países como Chile, Bolivia y Venezuela; y con dos horas más en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay.

Argentina cortó una racha de cuatro victorias consecutivas en casa tras su último empate 1-1 ante Colombia, donde sufrió la expulsión de Enzo Fernández, quien será bajara para el duelo con Venezuela, y lo igualó sobre el final con tanto de Thiago Almada. Será, además, un choque emotivo por ser el último de Lionel Messi en Eliminatorias en Buenos Aires.

Por su parte, Venezuela lucha desesperadamente por asegurar su boleto al repechaje al Mundial y tiene mínimas chances del cupo directo. Su objetivo es sumar ante la ‘Albiceleste’ para evitar que Bolivia lo supere en la tabla de posiciones. Ojo, viene de perder ante Uruguay en Montevideo.

¿A qué hora se juega Argentina vs. Venezuela en Argentina?

De acuerdo a la programación de la Conmebol, el partido entre Argentina vs. Venezuela está pactado para disputarse este jueves 4 de setiembre a partir de las 8:30 p.m. desde el Estadio Monumental de Buenos Aires. Este compromiso corresponde a la fecha 17 de las Eliminatorias 2026.

¿A qué hora se juega Argentina vs. Venezuela en Venezuela?

En Venezuela, el partido Argentina vs. Venezuela se disputará a las 7:30 de la noche, por las Eliminatorias 2026.

¿A qué hora se juega Argentina vs. Venezuela en Perú?

En el Perú, el partido Argentina vs. Venezuela se programó para las 6:30 p.m. Los hinchas argentinos y venezolanos en territorio peruano podrán conectarse a esa hora para ver el compromiso.

¿En qué canales ver Argentina vs. Venezuela en Argentina?

Si estás en suelo argentino, el partido entre Argentina vs. Venezuela se transmitirá en Telefe y TyC Sports. Asimismo, podrás seguir todos los detalles de este compromiso en vivo mediante la plataforma de streaming TyC Sports Play.

¿En qué canales ver Argentina vs. Venezuela en Venezuela?

En Venezuela, el duelo entre Argentina vs. Venezuela, por la jornada 17 de las Eliminatorias 2026, será transmitido a través de Televen y Venevisión, señales disponibles en todo el territorio venezolano.

¿En qué canales ver Argentina vs. Venezuela en Perú?

Si estás en suelo peruano, podrás seguir la transmisión del partido Argentina vs. Venezuela mediante la señal de Gol Peru, así como su respectiva plataforma de streaming Movistar TV App.

¿En qué canales ver Argentina vs. Venezuela en Internet?

Para ver el partido Argentina vs. Venezuela de manera oficial por Internet, deberás tener acceso a una cuenta de Movistar TV App.

