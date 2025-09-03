Desde el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia vs. Bolivia se enfrentan este jueves 4 de setiembre en choque válido por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. ¿Dónde ver este partido? La transmisión estará a cargo de Movistar Eventos en el canal 1 y 701 en HD de la señal de Movistar. Además, podrás verlo en su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play) ¿A qué hora juegan? El compromiso está programado para las 6:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia, con dos horas más en Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, y una hora más en Venezuela, Chile y Bolivia.

Colombia busca asegurar su clasificación a la Copa del Mundo, por lo que una victoria será clave para sus objetivos. Ubicados en el puesto 6, tienen 22 puntos y ostentan el último cupo directo a Norteamérica 2026, 4 puntos arriba de Venezuela. Si suman de a tres sellarán su boleto al Mundial. La novedad en la lista es el regreso del veterano delantero Dayro Moreno.

Bolivia, por su parte, se juega sus últimas opciones porque es octavo a un punto de Venezuela. Sin Ramiro Vaca por una suspensión de dopaje, la responsabilidad se traslada hacia Miguel Terceros, una de las jóvenes promesas. Además, en el arco se encuentra la disputa entre Guillermo Viscarra y Carlos Lampe, ambos en buen momento en Alianza Lima y Bolívar, respectivamente.

¿A qué hora se juega Colombia vs. Bolivia en Colombia?

De acuerdo a la programación de la Conmebol, el partido entre Colombia vs. Bolivia está pactado para disputarse este jueves 4 de setiembre a partir de las 6:30 p.m. desde el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Este compromiso corresponde a la fecha 17 de las Eliminatorias 2026.

¿A qué hora se juega Colombia vs. Bolivia en Bolivia?

En Bolivia, el partido Colombia vs. Bolivia se disputará a las 7:30 de la noche, por las Eliminatorias 2026.

¿A qué hora se juega Colombia vs. Bolivia en Perú?

En el Perú, el partido Colombia vs. Bolivia se programó para las 6:30 p.m. Los hinchas colombianos y bolivianos en territorio peruano podrán conectarse a esa hora para ver el compromiso.

¿En qué canales ver Colombia vs. Bolivia en Colombia?

Si estás en suelo colombiano, el partido entre Colombia vs. Bolivia se transmitirá en GOL Caracol y RCN Fútbol. Asimismo, podrás seguir todos los detalles de este compromiso en vivo mediante la plataforma de streaming Caracol Play.

¿En qué canales ver Colombia vs. Bolivia en Bolivia?

En Bolivia, el duelo entre Colombia vs. Bolivia, por la jornada 17 de las Eliminatorias 2026, será transmitido a través de Tigo Sports, señal disponible en todo el territorio boliviano.

¿En qué canales ver Colombia vs. Bolivia en Perú?

Si estás en suelo peruano, podrás seguir la transmisión del partido Colombia vs. Bolivia mediante la señal de Movistar Eventos (canal 1 y 701 HD), así como su respectiva plataforma de streaming Movistar TV App.

¿En qué canales ver Colombia vs. Bolivia en Internet?

Para ver el partido Colombia vs. Bolivia de manera oficial por Internet, deberás tener acceso a una cuenta de Movistar TV App.

TE PUEDE INTERESAR