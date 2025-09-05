México vs. Japón se enfrentan este sábado 6 de setiembre en el Oakland Stadium, en un partido de carácter amistoso internacional. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? Este duelo será televisado por TUDN, Azteca 7 y Canal 5 en México, y también en plataforma de streaming por VIX. ¿A qué hora empieza el partido? El duelo empezará a las 9:00 p.m. respecto a la hora peruana, con dos horas más en Argentina, Paraguay y Uruguay, y una hora más en Chile, Bolivia y Venezuela.

México llega a California tras conquistar la Copa Oro y buscará consolidar un bloque competitivo rumbo al Mundial 2026. Con la vuelta de Hirving Lozano y la incorporación de Germán Berterame para este cico, el Tri quiere darle una nueva alegría a su afición.

En lo deportivo, México presume solidez. En la Copa Oro recibió solo un gol en cinco partidos y mostró control de balón superior al 60 por ciento, una estadística que habla de la capacidad de su mediocampo para marcar el ritmo. La zaga, liderada por César Montes y Johan Vásquez, se verá exigida ante la velocidad nipona, mientras que Edson Álvarez será fundamental para contener transiciones.

La ofensiva mexicana tiene múltiples recursos. Santiago Giménez atraviesa un gran momento en el Milan, Lozano regresa con experiencia europea y Alexis Vega viene en racha desde la Liga MX.

Japón, por su parte, atraviesa un momento brillante. El conjunto dirigido por Hajime Moriyasu hilvana victorias con solvencia y combina velocidad, disciplina táctica y un grupo de futbolistas cada vez más consolidados en ligas europeas.

Figuras como Kaoru Mitoma y Takefusa Kubo garantizan desequilibrio y creatividad para un equipo que ha dejado atrás la etiqueta de sorpresa para convertirse en candidato serio en cualquier escenario internacional.

Con cuatro triunfos consecutivos y apenas dos goles recibidos en ese lapso, demuestra equilibrio entre defensa y ataque. El tridente ofensivo que forman Kubo, Mitoma y Mao Hosoya se complementa con la potencia física de Ryo Germain, lo que promete exigir a los defensores mexicanos al máximo.

¿A qué hora juegan México vs. Japón?

El compromiso entre México vs. Japón está programado para este sábado 6 de setiembre desde las 9:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 11:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 10:00 p.m.; en México a las 8:00 p.m.; y en España a la 4:00 a.m. del domingo 7.

¿En qué canales ver México vs. Japón?

El partido entre México vs. Japón se disputará en el Oakland Coliseum de Estados Unidos, con la transmisión a cargo de TUDN, Azteca 7 y Canal 5 en exclusiva para México. En streaming, podrás verlo por VIX Premium. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

¿Dónde jugarán México vs. Japón?

