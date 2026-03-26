Entel TV, Bolivia TV (BTV), DSports (DIRECTV y DGO) y FútbolCanal transmitirán en exclusiva el partido entre EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, correspondiente al para conocer al rival de Irak en una de las llaves para ir al . ¡No lo busques en Fútbol Libre TV! ¿A qué hora comenzará la transmisión? Este duelo iniciará a las 5:00 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con una hora más en Bolivia. Este duelo, que se disputará en el Estadio BBVA de Monterrey, también podrás disfrutarlo en el minuto a minuto de Depor. ¡La ‘Verde’ sueña con clasificar a la Copa del Mundo!

Entel TV televisará el choque entre Bolivia vs. Surinam. (Video: FBF)
Entel TV televisará el choque entre Bolivia vs. Surinam. (Video: FBF)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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