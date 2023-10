Luego de no anotar en tres partidos, dos en la Premier League y uno en la Champions League, Erling Haaland volvió a marcar al lograr dos goles a favor de Noruega en su visita a Chipre, con un resultado final 0-4. Este encuentro formó parte de la séptima jornada del Grupo A de las Eliminatorias Eurocopa 2024. Después de su destacada actuación, los aficionados locales aplaudieron al delantero del Manchester City. Sin embargo, el delantero sorprendió con sus declaraciones a un medio noruego, donde mencionó que estaba un poco cansado de su “propio nombre”, aunque agradecía el apoyo.

El delantero del Manchester City y de la selección de Noruega, quien marcó dos goles en su partido de visita contra el representativo de Chipre en las Eliminatorias Euro 2024, dejó a todos sorprendidos con sus declaraciones tras recibir ovaciones de los seguidores locales.

En el estadio AEK Arena de Larnaca, Noruega logró una victoria contundente sobre Chipre, este jueves 12 de octubre. Los anotadores fueron Alexander Sorloth (33′), Erling Haaland (65′ y 72′), y Fredrik Aursnes (81′). Con esta victoria, los ganadores se posicionan en la tercera casilla de su zona y tienen chances de clasificar al torneo europeo, con dos fechas restantes por jugar.

Después de que el árbitro dio el silbatazo final, los guardias de seguridad se vieron obligados a intervenir para detener a los seguidores que buscaban acercarse al ‘Androide’. En tanto, otros lo ovacionaban. En dialogo con TV2, mencionó: “A veces es un poco estresante y me estoy empezando a cansar un poco de mi propio nombre”. No obstante, rápidamente suavizó sus palabras: “Aprecio el apoyo, así que no me quejaré”.

Posteriormente, el futbolista destacó que la victoria fue importante y que todos sus compañeros lucharon con determinación. Ahora, su enfoque está en regresar a casa y prepararse para el próximo juego contra España, a quien considera una de las escuadras más fuertes, por lo que están decididos a dar lo mejor.

“Fue una victoria importante y ahora tenemos que empezar a pensar en España. Todos dimos una buena pelea. Ahora sólo nos queda volver a casa, en Oslo, y prepararnos bien para el próximo partido. Sabemos que España es un buen equipo, uno de los mejores. Debemos hacer nuestro mejor esfuerzo y toda Noruega debe apoyarnos”, concluyó Erling.





Noruega y Haaland: lo que se les viene

Luego de golear a Chipre, Noruega deberá enfocarse en su próximo reto. Su contrincante será nada menos que la selección de España, con la que se medirá el domingo 15 de octubre desde la 1:45 de la tarde (hora peruana y colombiana), en el Estadio Ullevaal de Oslo.

Ojo, el compromiso será parte de la octava jornada del Grupo A de las Eliminatorias Euro 2024. Ambos equipos están separados por dos puntos —España (12) y Noruega (10)— y luchando por el segundo lugar, por lo que este compromiso será trascendental, teniendo en cuenta que clasifican los dos primeros de cada zona.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR