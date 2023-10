Lionel Messi no fue titular en la victoria de Argentina frente a Paraguay (1-0) por la tercera fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026. Por precaución, tras varias semanas lesionado, el técnico Scaloni prefirió que sea una pieza de recambio. Sin embargo, ni tal condición impidió que sea protagonista. El crack del Inter Miami ingresó en el segundo tiempo, generó dos situaciones claras de gol para la Albiceleste y también fue parte de un polémico momento con el delantero paraguayo Antonio Sanabria, quien lo escupió por la espalda.

Según testigos presenciales y evidencia de las imágenes transmitidas durante el partido, el futbolista paraguayo pareció escupir a Lionel Messi por la espalda, una acción que ha sido fuertemente criticada por la comunidad futbolística y los fanáticos en todo el mundo.

Lo sorprendente es que, en el momento del incidente, ni los árbitros ni el propio Messi parecieron percatarse de lo que había sucedido. Sin embargo, una vez concluido el partido, la Pulga tomó conocimiento de lo que había ocurrido y, en la conferencia de prensa posterior al triunfo argentino, respondió de manera escueta, pero contundente.

“La verdad que no lo vi, me dijeron ahí en el vestuario que uno de ellos me había escupido. La verdad no sé ni quién es el chico este. No lo vi, me dijeron ellos después pero tampoco le quiero dar importancia porque va a salir a hablar en todos lados y es peor, se va a hacer conocido y es mejor dejarlo ahí”, dijo el capitán argentino.

Las palabras de Messi en la conferencia de prensa han dejado claro su desagrado por lo ocurrido. Aunque no se adentró en detalles, el capitán argentino expresó su opinión sobre el incidente, mostrando su desaprobación y señalando que este tipo de comportamiento no tiene cabida en el fútbol.

El escupitajo de Sanabria a Messi durante el Argentina vs. Paraguay





¿Cuándo vuelve a jugar Argentina?





Luego del encuentro ante Paraguay, la Selección de Argentina deberá enfocarse en lo que será su próximo partido por las Eliminatorias Sudamericanas 2026. En esta ocasión, la ‘Albiceleste’ viajará hasta Lima para medirse ante Perú, en una contienda que se llevará a cabo el martes 17 de octubre desde las 9:00 p.m., en el Estadio Nacional.

Cabe resaltar que el equipo de Lionel Scaloni tiene un serio problema previo al partido ante la 'Bicolor'. Y es que aún no estan seguros de contar con la presencia de Lionel Messi, quien estuvo en el banquillo durante la contienda ante la 'Albirroja' en el Estadio Más Monumental.





