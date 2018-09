Sergio Ramos , parece, quedará marcado de por vida debido a la falta que le cometió a Mohamed Salah en la pasada final de la Champions League entre Real Madrid y Liverpool. El defensa está enfocado en el partido de España ante Inglaterra de este sábado por la UEFA Nations League, pero la prensa le volvió a recordar ese episodio.

En rueda de prensa previa al partido entre la Selección de España e Inglaterra, a Sergio Ramos le consultaron sobre el recibimiento que tendrá en el estadio Wembley, recinto que albergará el duelo de la 'Roja' contra los 'Three Lions'. El 'Camero' lo tiene más que claro.

"No es algo que me preocupe que el público me reciba mal. Nunca he intentado hacer daño a un compañero. Duermo muy bien y no me importa cómo me reciban", aseveró Ramos ante la consulta de la recordada infracción al egipcio Salah.

Asimismo, reconoció que su selección "ha bajado" en los últimos años, en referencia a los pobres resultados de los últimos dos mundiales y de la pasada Eurocopa, donde la selección no pudo igualar los éxitos de la época comprendida entre 2008 y 2012.



"Nuestro objetivo es recuperar lo que hemos perdido. Por eso vamos a darlo todo por nuestra parte. Queremos volver a enamorar al mundo", añadió.

Con información de EFE