España no encuentra el rumbo en el Benito Villamarín de Sevilla. En el campo del Betis, la ‘Furia Roja’ recibe una ‘cachetada’ de parte de la Inglaterra de Southgate. Luis Enrique no encuentra la solución, los jugadores no reacción y la goleada es un papelón internacional en la aventura del ex técnico del Barcelona al mando de una Selección.



Raheem Sterling y Marcus Rashford marcaron los goles británicos ante una España que no ha encontrado como darle vuelta desde el juego individual hasta el táctico. Por algo, una selección estuvo en las semifinales del Mundial de Rusia 2018 y la otra no.



España e Inglaterra se enfrentaron por el Gripo 4 de la UEFA Nations League. ¿Cómo reaccionará la prensa ibérica ante la paliza del equipo inglés? Ya los memes tienen un punta de vista para Luis Enrique como el resto de jugadores.