Desde el Estadio Centenario (Montevideo), vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS por la . ¿Dónde pasan el partido gratis online? ESPN tiene los derechos por diferentes cableoperadores, además de su versión de streaming por Disney Plus Premium; DSports lo pasará también por DIRECTV y DGO, además de la alternativa ofrecida por AUF TV y VTV Plus. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este domingo 1 de febrero desde las 6:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay y Argentina).

ESPN y DIRECTV transmiten el Peñarol vs. Nacional por al Supercopa de Uruguay. (Video: Nacional)
