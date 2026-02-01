Peñarol vs. Nacional se enfrentan por la Supercopa de Uruguay. (Foto: EFE)
Peñarol vs. Nacional se enfrentan por la Supercopa de Uruguay. (Foto: EFE)

vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? DSports tiene los derechos de transmisión, disponible en DIRECTV y DGO; además, los usuarios podrán verlo a través de ESPN (Disney Plus), AUF TV y TVT Plus. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este domingo 2 de febrero desde las 6:00 p.m. (horario en Perú, Ecuador y Colombia, con dos horas más en Uruguay, Argentina, Chile, Brasil y Paraguay) y tendrá lugar en el Estadio Centenario (Montevideo, Uruguay).

Peñarol vs. Nacional se enfrentan por al Supercopa de Uruguay. (Video: Nacional)
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

