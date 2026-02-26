Este jueves 26 de febrero desde las 7:30 p.m. (horario peruano), chocan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por la vuelta de la . ¿Cómo ver este partido? La transmisión está a cargo de las señales de ESPN y FOX Sports, además de la versión por internet a través de Disney Plus Premium. Ojo: Pelota Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio de Maracaná es el escenario de este duelo y comienza con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España.

