Este jueves 19 de febrero desde las 7:30 p.m. (horario peruano), chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por la ida de la . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de las señales de ESPN y FOX Sports, además de la versión por internet a través de Disney Plus Premium. Ojo: Pelota Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Ciudad de Lanús será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España. ¡No te lo pierdas!

ESPN transmite la Recopa Sudamericana 2026. (Video: Lanús)
