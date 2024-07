Mira el partido de Países Bajos vs. Inglaterra EN VIVO EN DIRECTO ONLINE por las semifinales de la Eurocopa 2024 desde el Signal Iduna Park de Alemania. Este duelo, trascendental para ambos conjuntos, está pactado para realizarse hoy, miércoles 10 de julio, desde de las 2:00 p.m. (horario peruana) y se podrá ver en Latinoamérica mediante ESPN y STAR Plus. Ambos luchan por el objetivo de llegar a la final, donde se medirán ante España. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Futbol Libre TV, señal pirata. En caso de que no tengas ninguna de estas opciones, en Depor te traemos el minuto a minuto más completo de todos, así como las incidencias de la disputa. ¡No te lo puedes perder!

Harry Kane se prepara para el Inglaterra vs. Países Bajos. (Video: England)