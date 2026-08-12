Desde el Red Bull Arena, PSG vs. Aston Villa jugaron por la Supercopa de Europa 2026, la cual enfrentó al ganador de la Champions League y el de la Europa League. ¿Dónde pasaron el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estuvo disponible en ESPN, canal que pudiste ver desde cableoperadores como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además del acceso de pago en Disney Plus Premium. Eso sí, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos. El choque se disputó este miércoles 12 de agosto desde las 2:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina).

Previa del PSG vs. Aston Villa:

¿Cómo ver ESPN para seguir PSG vs. Aston Villa?

El partido entre PSG y Aston Villa por la Supercopa de Europa 2026 podrá seguirse en Latinoamérica a través de ESPN, señal que transmitirá el encuentro en los mercados donde tiene los derechos de la competición. ESPN confirma que el duelo se disputará este miércoles 12 de agosto y tendrá cobertura de su plataforma deportiva.

¿Cómo ver PSG vs. Aston Villa por Disney+ Premium?

Los suscriptores del Plan Premium de Disney+ podrán ver PSG vs. Aston Villa en vivo mediante streaming. ESPN señala expresamente que la Supercopa de Europa estará disponible por Disney+ Plan Premium en Sudamérica.

¿Cómo ver ESPN en TV por cable?

Otra alternativa es seguir la señal de ESPN a través de los operadores de televisión por suscripción que incorporen el canal en su parrilla. De esta manera, podrás ver la Supercopa de Europa directamente desde el televisor, sin necesidad de utilizar la aplicación de Disney+.

¿Cómo ver PSG vs. Aston Villa desde el celular?

Para quienes prefieran utilizar un smartphone, la opción de streaming es Disney+ Premium. Basta con ingresar a la aplicación desde un dispositivo compatible, iniciar sesión con una suscripción activa y acceder a la transmisión deportiva correspondiente.

¿Cómo ver PSG vs. Aston Villa en Smart TV?

El partido también podrá disfrutarse desde un Smart TV mediante la aplicación de Disney+. Los usuarios deberán contar con el Plan Premium y buscar la transmisión de la Supercopa de Europa dentro del contenido deportivo disponible.

¿Cómo ver PSG vs. Aston Villa desde una computadora?

Los aficionados que quieran seguir el encuentro desde una PC o laptop podrán ingresar a Disney+ desde el navegador, iniciar sesión con su cuenta y acceder a la transmisión en vivo incluida en el Plan Premium.

¿A qué hora ver PSG vs. Aston Villa por ESPN y Disney+?

En Perú, Colombia y Ecuador, el partido está programado para las 2:00 p. m.; en Chile, comenzará a las 3:00 p. m., mientras que en Argentina y Uruguay será a las 4:00 p. m. ESPN confirma estos horarios y la transmisión mediante Disney+ Plan Premium.

¿Qué necesito para ver PSG vs. Aston Villa por Disney+ Premium?

Para disfrutar de la transmisión por streaming necesitas una suscripción activa al Plan Premium de Disney+ en un territorio donde esté disponible la señal. ESPN confirma que esta será la vía para seguir en vivo la Supercopa de Europa en Sudamérica.

PSG vs. Aston Villa se enfrentan por la Supercopa de Europa 2026, con la transmisión de ESPN vía Disney Plus, DIRECTV, DGO, Claro TV y Movistar TV. (Video: PSG)