Este martes 16 de diciembre desde Doha, Qatar, se llevarán a cabo los EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE, evento organizado por la FIFA, máximo ente rector del fútbol en el mundo. ¿Qué canales tienen derechos para transmitir esta gala? En primer lugar, toma en cuenta que los Premios The Best 2025 solo se podrán ver por FIFA Plus TV, plataforma de streaming de la FIFA. Eso sí, canales como ESPN, DSports, TyC Sports o Movistar Plus, harán la cobertura pormenorizada de los premiados. ¿Horarios para el inicio del duelo? Si estás en Perú, todo comenzará a las 12:00 p.m, mientras que a las 2:00 p.m. en Argentina. ¡No te lo pierdas!

ESPN hará la cobertura de los Premios The Best 2025. (Video: FIFA)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

