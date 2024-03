En el DRV PNK, Inter Miami vs. Nashville SC chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones CONCACAF, conocida también como Concachampions. Hay que tener en cuenta que en el partido terminó empatado 2-2. Este nuevo compromiso arrancará a las 7:15 de la tarde (hora colombiana y peruana). Además, va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por STAR Plus para América Latina, mientras que FOX Sports será la señal encargada pasar el duelo en México. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

Luego de jugar un partido de la Major League Soccer este domingo, Inter Miami llega a este compromiso con una derrota de 3-2 ante Montreal en Florida en la jornada 3. En este encuentro, Lionel Messi no estuvo ni siquiera en el banco de suplentes, ya que descansó pensando en el partido de vuelta por los octavos de final de la Concachampions.

Justamente, la ausencia de Leo en el compromiso anterior se explica porque en el enfrentamiento de ida contra Nashville, en los octavos de final de la Copa de Campeones CONCACAF, sufrió una fuerte entrada en la pierna izquierda. Esto hizo que se reservara para el partido de vuelta, que se disputará este miércoles, pensando en la revancha.

Para asegurar su clasificación a los cuartos de final, las Garzas necesitarán obtener la victoria por cualquier marcador. Un resultado de 0-0 o 1-1 también les garantizaría el pase debido a la regla de los goles de visitante, que aún está en vigencia en la Concachampions. En caso de un empate 2-2, se jugaría tiempo extra y, de continuar la igualdad, se decidiría por penales. Sin embargo, un empate 3-3 o con más goles favorecería al rival de Tennesse.

En cuanto a Nasville, el cuadro dirigido por Gary Smith aún no ha logrado obtener victorias en la MLS. Recientemente, empataron en casa contra LA Galaxy (2-2), un partido que parecían tener bajo control, pero que terminó siendo su tercer empate consecutivo en la liga. El conjunto en mención está ubicado en la décima posición de la Conferencia Este, pero actualmente su atención está centrada en la Concachampions.

¿A qué hora juega Inter Miami vs. Nashville SC?

Inter Miami vs. Nashville SC se realizará en el DRV PNK, este miércoles 13 de marzo, desde las 7:15 p.m. en Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Chile, Brasil y Uruguay comenzará a partir de las 9:15 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a la 8:15 p.m. En tanto, a partir de las 6:15 p.m. en México.

¿En qué canales ver Inter Miami vs. Nashville SC?

La transmisión del partido Inter Miami vs. Nashville SC será por STAR Plus para Sudamérica. Por FOX Sports y Amazon Prime, en México. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso.

