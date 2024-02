En el Estadio Rodrigo Paz Delgado, Liga de Quito vs. Fluminense chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por el partido de ida de la Recopa Sudamericana, este jueves 22 de febrero. El partido, que será trascendental para ambas escuadras en sus aspiraciones por ganar un nuevo título continental, arrancará a las 7:30 de la noche (hora ecuatoriana y peruana) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN y STAR Plus para América Latina. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

Aunque los ecuatorianos aspiran a tomar la delantera en la serie en su propio territorio, el equipo liderado por Adrián Gabbarini, quien ocupará el puesto de DT debido a la ausencia de Josep Alcacer, cuenta con una plantilla notablemente modificada en comparación con la que se alzó con el título. Esta transformación incluye la falta de la estrella Paolo Guerrero. A pesar de ello, buscarán obtener esa ventaja inicial con determinación.

Con respecto a los antecedentes, es importante destacar que Liga tiene un historial favorable frente al ‘Flu’al haber ganado las dos finales en las que se enfrentaron. Esta situación ha generado un sentimiento de revancha por parte de los brasileños, quienes están decididos a cambiar el rumbo de los enfrentamientos. Una estrategia fundamental que contribuyó al éxito de los Albos fue su fortaleza como local, por lo tanto, saldrán con determinación en el próximo duelo.

Fluminense, por su parte, comandado por Marcelo y Felipe Melo, ha llegado a Quito en preparación para el compromiso de ida que se disputará el jueves. El actual campeón de la Copa Libertadores está enfocado en adaptarse rápidamente a la altitud de los 2.800 metros de la ciudad andina, por lo que se ha concentrado de inmediato para afrontar este desafío de la mejor manera posible.

La delegación del ‘Flu’, tras realizar entrenamientos el martes y el miércoles en las instalaciones deportivas del Independiente del Valle bajo la dirección del técnico Fernando Diniz, llegó al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito sin ofrecer declaraciones a los periodistas locales y brasileños. Su enfoque está claramente dirigido hacia el próximo partido contra LDU, demostrando su determinación y concentración en el encuentro.

¿A qué hora juegan Liga de Quito vs. Fluminense?

Liga de Quito vs. Fluminense se miden por el partido de ida de la Recopa Sudamericana. El partido de ida se jugará el jueves 22 de febrero desde las 07:30 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay iniciará a las 09:30 p.m.; mientras que en México comenzará a partir de las 06:30 p.m.

¿En qué canales ver Liga de Quito vs. Fluminense?

Liga de Quito vs. Fluminense será transmitido a través de las señales de ESPN y STAR Plus. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.

Liga de Quito vs. Fluminense: ¿dónde se juega?





