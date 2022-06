Conoce a qué hora, cómo, dónde y cuándo ver el partido entre Estados Unidos vs. Gales, en el marco de la primera Jornada del Grupo B del Mundial de Qatar 2022, el próximo 21 de noviembre en el Al Rayyan Stadium que es parte de las sedes del presente torneo. Podrás seguir la transmisión del encuentro por las señales de Fox Sports y Fox Sports App para territorio americano. Te contamos dónde ver este cotejo.

Además, podrás seguir también las principales incidencias del cotejo por el minuto a minuto de Depor.com, con todas las estadísticas, tarjetas, mejores jugadas y goles. Y engancharte también a las redes sociales de la FIFA, y selecciones de Estados Unidos y Gales.

Estados Unidos y Gales cuentan con el antecedente de haberse enfrentado en el año 2020 por un amistoso internacional. Además, ambas selecciones buscará iniciar con el pie derecho el Mundial de Qatar 2022 en el grupo que comparten junto a Inglaterra e Irán.

Estados Unidos vs. Gales: horarios y canales en el mundo

PAÍS HORA CANALES Argentina 16:00 TV Pública, TyC Sports Brasil 16:00 TV Globo Bolivia 15:00 Unitel, Red UNO, Tigo Sports Colombia 14:00 Caracol, Canal RCN, DirecTV Sports Chile 16:00 Canal 13, TVN, DirecTV Sports Ecuador 14:00 ECDF, DIRECTV Sports Perú 14:00 Latina, DIRECTV Sports Paraguay 15:00 Tigo Sports, Telefuturo, SNT Uruguay 16:00 ANTEL, DirecTV Sports Venezuela 15:00 Televen México 14:00 Televisa, TV Azteca España 20:00 TVE, Teledeporte Estados Unidos 15:00 FOX Sports

¿Cómo llega Estados Unidos?

Luego del fracaso en las Eliminatorias a Rusia 2018, la selección de Estados Unidos obtuvo el boleto directo a Qatar con una derrota 2-0 en Costa Rica. El equipo norteamericano bajó al tercer lugar del grupo con 25 puntos y le salvó la diferencia de goles frente a los ‘Ticos’, que jugaron el repechaje y clasificaron tras derrotar a Nueva Zelanda.

Aunque tuvo actuaciones ilusionantes, como el triunfo 2-0 ante México de noviembre, Estados Unidos ha dado también grandes muestras de debilidad. El técnico Gregg Berhalter cuenta con la mayor hornada de promesas que ha generado el país, muchas de las cuales ya están en los grandes clubes europeos, pero la falta de experiencia se ha hecho sentir en las eliminatorias, especialmente como visitantes.

Berhalter, que nunca encontró un once inicial sólido, tendrá que resolver numerosas incógnitas que van desde el arquero titular a los acompañantes de Weston McKennie (Juventus) en el centro del campo y los de Christian Pulisic (Chelsea) en el ataque. Sin duda, Estados Unidos tiene armas para pelear el Mundial, pero todo dependerá de la forma en la que lleguen sus seleccionados.

¿Cómo llega Gales?

Reino Unido tendrá dos representantes en el Mundial de Qatar 2022: por un lado estará la infaltable Inglaterra, y por el otro lado, un país que vivirá apenas su segunda experiencia en el torneo de países más importante en el planeta fútbol: Gales. Los capitaneados por Gareth Bale serán rivales directos de sus vecinos ingleses en el grupo B.

El camino de los galeses no fue nada sencillo. En la primera ronda de eliminación, la nación de los Dragones sumó cuatro victorias, tres empates y una derrota en el grupo E, ubicándose con 15 unidades por detrás de Bélgica (20). Luego, por la primera ronda del repechaje, vencieron 2-1 a Austria y en la llave final, despacharon a Ucrania por la mínima en casa.

Esta será su segunda participación en la cita mundialista luego de jugar el Mundial Suecia 1958 donde cayó eliminado por Brasil en cuartos de final.

Calendario del Mundial de Qatar 2022

Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos: del 21 de noviembre al 2 de diciembre.

Octavos de final : del 3 al 6 de diciembre.

: del 3 al 6 de diciembre. Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre.

Semifinales : 13 y 14 de diciembre.

: 13 y 14 de diciembre. Tercer / cuarto puesto: 17 de diciembre.

Final: 18 de diciembre.

