Estados Unidos vs Panamá EN VIVO EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este domingo 27 de marzo por la penúltima jornada de las Eliminatorias de la Concacaf para Qatar 2022 a partir de las 6:00 p. m. (hora peruana). El encuentro se jugará en el Orlando City Stadium. La transmisión estará a cargo de TUDN, Fox Sports, Univisión y Nex como señal internacional. Todos los detalles y el minuto a minuto en Depor.com.

Los ‘Yankees’ llegan a este encuentro tras empatar sin goles ante México en el Estadio Azteca. Con ese resultado, se ubican en el segunda posición con 22 puntos y, si vencen a los ‘Canaleros’, estarían con un pie y medio en Qatar por lo que el compromiso genera mucha expectativa.

El entrenador de Estados Unidos, Gregg Berhalter, se refirió al duelo frente a Panamá: “Le digo al equipo que vamos partido a partido, que se mantengan en el proceso, hacer cosas pequeñas que son parte del proceso y los resultados van a venir”, declaró en conferencia de prensa.

“De eso se trata ser el entrenador, los últimos preparativos que siempre hacemos. Sé que es un partido importante, pero no deja de ser un partido de fútbol, son once contra once en el campo”, añadió.

De la misma manera, destacó las cualidades sus rivales de turno. “Panamá es un buen equipo, bien dirigidos, físicos y van a poner una gran resistencia. Nuestra meta mañana es ganar el partido”, expresó.

Estados Unidos vs Panamá: horarios

Perú: 6:00 p. m.

Ecuador: 6:00 p. m.

Colombia: 6:00 p. m.

México: 5:00 p. m.

Argentina: 8:00 p. m.

Uruguay: 8:00 p. m.

Chile: 8:00 p. m.

Por su parte, Panamá, que se ubica en el puesto cinco con 18 puntos, complicó sus chances de clasificar tras empatar de local (1-1) ante Honduras. Rolando Blackburn adelantó el marcador a los 23 minutos, sin embargo, Kevin López emparejó el compromiso.

Tras el compromiso ante la ‘H’, el DT de los ‘Canaleros’, se mostró autocrítico. “Lo que nos ha pasado ha sido la ansiedad y las prisas que nos ha entrado en un partido que no ha sido bueno. Sabíamos la dificultad que había. La agresividad de Honduras desde el minuto 1 lo sabíamos. Teníamos que controlar más la situación, sobre todo en el segundo tiempo”, declaró en conferencia de prensa.

“Hemos sacado un resultado que a nadie le gusta. Sacar un punto cuando íbamos adelante, podíamos haber controlado la situación. Los tres puntos nos hubiese dado la vida para enfrentar los dos próximos partidos”, añadió.

Estados Unidos vs. Panamá: canales

por la fecha 13 del octagonal final de las Eliminatorias Concacaf será transmitido por las señales de TUDN, Fox Sports y Univisión para Estados Unidos, mientras que para Panamá, la señal habilitada es la de Nex.

Estados Unidos vs Panamá: posibles formaciones

Estados Unidos: Steffen, Yedlin, Zimmerman, Adams, Robinson, Musah, Pepi, Pulisic, Robinson, Weah y Acosta.

Panamá: Mejía, Escobar, Rodríguez, Carrasquilla, Bárcenas, Blackburn, Gutiérrez, Andrade, Quintero, Godoy y Murillo.





