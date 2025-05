Cuando Fabián Bustos se marchó de Universitario de Deportes a Olimpia, argumentó que fue para asumir un nuevo reto profesional en su carrera deportiva. Sus galones hablaban por sí solos: salió campeón nacional en cada país donde dirigió y ahora tenía la oportunidad de hacerlo en Paraguay. Sin embargo, los resultados no lo han respaldado y en las últimas horas algunos medios han cuestionado su trabajo desde su llegada.

Todo se originó luego de la reciente eliminación de la Copa Libertadores, luego de perder por 3-2 a manos de Peñarol, cuando en un primer momento su equipo estaba ganando por 2-0. Esta derrota no solo los dejó fuera del máximo torneo de clubes de nuestro continente, sino también les quitó las mínimas chances que tenían de coger un cupo para los play-offs de la Copa Sudamericana.

A raíz de esto, Julio Jiménez, vicepresidente de Olimpia, charló con el programa Versus y aclaró el asunto. Para el directivo, Fabián Bustos todavía tiene crédito en la institución y cuenta con el respaldo de los altos mandos para seguir trabajando con tranquilidad, esperando que los resultados sean mejores en el segundo semestre de la temporada.

“Nosotros tenemos plena confianza en el ‘profe’. Tiene poco tiempo en su trabajo y hay que confiar. Apostamos ciegamente en él y lo vamos a apoyar y planificar hacia el Clausura. El profesor continúa para el próximo semestre. Él continúa en Olimpia y tiene contrato acá”, manifestó.

Fabián Bustos no la está pasando bien en sus primeros partidos con Olimpia. (Foto: Getty Images)

Olimpia es uno de los grandes de Paraguay, lo que supone una exigencia especial por parte de la hinchada. En ese sentido, Jiménez se dirigió a ellos y se disculpó por la estrepitosa eliminación de todos los torneos internacionales. “Nos toca dar la cara al pueblo olimpista tras la debacle, que cierra una participación en Copa como un fracaso”, sostuvo.

Este mal momento del ‘Decano’ no solo es responsabilidad de Bustos, sino también de Martín Palermo, quien estuvo antes que el exentrenador de Universitario y le heredó un plantel sin un funcionamiento colectivo sólido. “Estamos disgustados con la situación. Hay que hacer un análisis criterioso de cuáles fueron los motivos que llevaron a esta situación para tomar las medidas correctivas y poder rectificar rumbo”, agregó Jiménez.

Finalmente, el vicepresidente de Olimpia fue claro en afirmar que tomarán las medidas que sean necesarias para que el equipo mejore en los próximos meses, inclusive si eso supone algunos cambios en la conformación del plantel. “¿Se van a tomar medidas correctivas? Por supuesto que sí. Será con una inmediatez porque entendemos las críticas del hincha y socio. Hoy nos toca pedir disculpas”, subrayó.

Fabián Bustos llegó a Olimpia tras su salida de Universitario. (Foto: Getty Images)

Por otro lado, luego de caer ante Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo, Fabián Bustos compareció ante los medios de comunicación y argumentó su postura ante las críticas externas. “Tenemos la obligación de pelear el torneo local y terminar lo más alto posible. Fracaso es no levantarte el otro día, mañana hay que levantarse y ganar el domingo y hacer los ajustes necesarios en la pretemporada”, manifestó.

Prosiguiendo con su explicación, el cordobés explicó por qué no se considera un fracasado: “Fracaso yo le llamo a otra cosa, fracaso es una persona que no se levanta, que no trabaja, que no se prepara, que no se esfuerza, esa palabra para mi no existe”, acotó, visiblemente incómodo con las preguntas de la prensa.

A falta de tres jornadas para que finalice el Torneo Apertura de la Primera División de Paraguay, Olimpia marcha cuatro con 29 puntos, a siete del líder Libertad. Aunque matemáticamente todavía pueden pelear por alcanzar al ‘Gumarelo’, el estratega argentino prefiere enfocarse en lo que será el Clausura.

“Lo que nos queda es ahora corregir errores y vamos a trabajar en la para que será en unos 20 días, para empezar de la mejor manera en el segundo semestre. No es excusa pero estábamos muy lejos en el torneo local. En la Copa hicimos partidos interesantes, nos hubiese gustado llevar un triunfo. Al no alcanzar, no le llamaría fracaso”, sentenció.

Olimpia se enfocará en ganar el Torneo Clausura del campeonato paraguayo. (Foto: Olimpia)

¿Cuándo volverá a jugar Olimpia?

Luego de caer por 3-2 a manos de Peñarol por la Copa Libertadores, Olimpia volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite al Club 2 de Mayo, en el compromiso correspondiente a la fecha 19 del Torneo Apertura de la Primera División de Paraguay 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 18 de mayo desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Río Parapití.

En cuanto a la televisación, esta estará a cargo de Tigo Sports para todo el territorio paraguayo, además de la alternativa de streaming disponible en la plataforma de Fanatiz, con transmisión exclusiva para países fuera de Latinoamérica. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que Depor te traerá toda la información sobre el equipo de Fabián Bustos.

