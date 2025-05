Cuando Fabián Bustos dejó Universitario de Deportes, explicó que la principal razón fue asumir un nuevo reto en su carrera en un grande de Paraguay como Olimpia. Sin embargo, más allá de la demostrada capacidad del cordobés, de momento los resultados no le están respondiendo y el último miércoles se consumó un resultado que goleó fuertemente su proceso: quedó fuera de toda competición internacional.

Si bien comenzó ganándole por 2-0 a Peñarol en Montevideo, un resultado que le favorecía en su intención de pelear por el cupo a los play-offs de la Copa Sudamericana, pocos imaginaron lo que pasaría después. El conjunto charrúa sacó toda su garra en la etapa complementaria, volteando el marcador para terminar ganando por 3-2 en el Estadio Campeón del Siglo.

Con este resultado, Olimpia se hundió en el pozo del Grupo H con tan solo dos puntos, producto de dos empates, tres derrotas y ningún triunfo. Además, el cuadro paraguayo cosechó cinco goles a favor y 11 en contra, un registro que no le permitió competir a la par de Vélez Sarsfield, Peñarol y San Antonio Bulo Bulo.

Evidentemente no fue el resultado que esperaban en Olimpia, pues quedaron eliminados de toda competición internacional y con números de terror. Aunque Fabián Bustos asumió la dirección técnica del equipo con el torneo en marcha, la prensa paraguaya también le atribuye cierta responsabilidad.

En respuesta a los cuestionamientos, el exentrenador de Universitario fue enfático cuando le consultaron sobre si este resultado en Uruguay era un fracaso. “Tenemos la obligación de pelear el torneo local y terminar lo más alto posible. Fracaso es no levantarte el otro día, mañana hay que levantarse y ganar el domingo y hacer los ajustes necesarios en la pretemporada”, sostuvo.

Fabián Bustos salió campeón con Universitario en la Liga 1 2024. (Foto: Getty Images)

Prosiguiendo con su explicación, Bustos argumentó por qué no se considera un fracasado: “Fracaso yo le llamo a otra cosa, fracaso es una persona que no se levanta, que no trabaja, que no se prepara, que no se esfuerza, esa palabra para mi no existe”, sostuvo, visiblemente incómodo con las preguntas de la prensa.

A falta de tres jornadas para que finalice el Torneo Apertura de la Primera División de Paraguay, Olimpia marcha cuatro con 29 puntos, a siete del líder Libertad. Aunque matemáticamente todavía pueden pelear por alcanzar al ‘Gumarelo’, el estratega argentino prefiere enfocarse en lo que será el Clausura.

“Lo que nos queda es ahora corregir errores y vamos a trabajar en la para que será en unos 20 días, para empezar de la mejor manera en el segundo semestre. No es excusa pero estábamos muy lejos en el torneo local. En la Copa hicimos partidos interesantes, nos hubiese gustado llevar un triunfo. Al no alcanzar, no le llamaría fracaso”, agregó.

Estas afirmaciones no cayeron nada bien en la prensa guaraní, pues sienten que Fabián Bustos no está asumiendo la responsabilidad que le corresponde como entrenador de Olimpia. A pesar de haber llegado como reemplazo de Martín Palermo y con el plantel armado, en el programa Cardinal Deportivo cuestionaron sus palabras en la conferencia de prensa.

“Palermo hizo cero de seis. Analicemos la campaña de Bustos en la Libertadores: empate contra Peñarol de local, empate con Vélez y lo de ayer, donde fue el mejor mediotiempo de la era Bustos. Pero después tiene un colapso gigantesco. ¿Cómo no vas a aceptar que es un fracaso gigantesco? Palabras más o palabras menos, dijo que quiere que se termine todo esto para darle su impronta”, señalaron.

Fabián Bustos asumió su cargo en Olimpia en abril de este año tras su salida de Universitario. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Olimpia por la Copa Libertadores?

Luego de perder por 3-2 a manos de Peñarol, Olimpia volverá a jugar por la Copa Libertadores dentro de dos semanas cuando reciba a San Antonio Bulo Bulo, por la sexta jornada de la fase de grupos. Dicho compromiso está programado para el jueves 29 de mayo desde las 5:00 p.m. y se disputará en el Estadio Osvaldo Domínguez Dibb.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

