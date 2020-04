No lo intentes en casa. En momentos de cuarentena en los que el coronavirus sigue propagándose por cada parte del mundo, las redes sociales se han convertido en una gran ventana para millones de usuarios que buscan sobrellevar su aislamiento de la mejor manera. No sin antes mencionar -claro- que no todo lo que encontramos debe ser replicado.

En esta misma línea, plataformas como YouTube, Facebook o Instagram se han vuelto el pan de cada día de muchos jóvenes y adultos, por medio del cual usuarios de todo el planeta comparten diferentes tipos de retos que se viralizan en cuestión de horas. Este es el caso del siguiente video, por muy poco no acabó en una tragedia.

Si no, basta con verlo con tus propios ojos. A través de su cuenta oficial de Instagram, ‘SportsCenter’ compartió un pequeño clip de un joven que se disponía a lanzarse hacia su piscina realizando una avezada maniobra. Y es que segundos antes de tirarse, este muchacho saltó varios centímetros antes del filo de su piscina.

Esto provocó que el joven diera una vuelta mortal a ras del piso de concreto, en el que su cabeza pasa casi rosando el borde de su piscina. Una locura, considerando que un mal calculo y seguramente estaríamos hablando ahora de una desgracia. Sin embargo, el muchacho salió airoso, y hoy su video ya ha dado la vuelta al mundo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Papá golpeó a su hijo en la cara con una pelota tras intentar un gol de 'tijera' (Video: Instagram)