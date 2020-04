Si bien es cierto que Real Madrid no se entrena en conjunto a causa del coronavirus y LaLiga Santander no tiene fecha de retorno, la dirigencia no deja de hacer sus labores, sobre todo la secretaría técnica que es la encargada de ver el tema de los fichajes para la próxima temporada.

En el mercado de invierno de enero 2020, Real Madrid tuvo en su mira a Fabián Ruiz, volante español del Napoli. De un momento a otro se enfrió el interés blanco, pero el diario AS menciona que los merengues aún creen que es posible su incorporación.

“Real Madrid ha seguido atento a cada movimiento en relación a la posible renovación del futbolista con su club”, es lo que menciona este jueves el diario AS a través de su versión digital. La llegada de Fabián Ruiz al Bernabéu podría darse para la campaña 2020-21.

¿Se dará lo de Fabian Ruiz al Real Madrid?

El contrato del ex Betis va hasta mediados de 2023 y bien podría firmar uno nuevo, pero se remarca que este quiere que la cláusula de rescisión no sea astronómica para que la ‘Casa Blanca’ - si requiere de sus servicios - lo contrate.

Para el portal Transfermarkt, Fabián Ruiz tiene un valor de 48 millones de euros y Real Madrid podría llegar hasta los 60 para llevar a cabo su cometido. Habrá que esperar que baje la crisis por el COVID-19 para conocer si se da su fichaje.

Por otra parte, sigue siendo una incógnita cuándo volverán las grandes ligas en el Viejo Continente, todo por el COVID-19. Alemania ha prohibido eventos masivos, por lo que el regreso de la Bundesliga será sin gente hasta agosto, según las autoridades locales.

