En Facebook no tiene que pasar mucho tiempo para que un video se convierta en viral. Así ha quedado demostrado este domingo tras la difusión de la alucinante atajada del portero Zwinkels del Ado Den Haag ante el Ajax.



En partido de la Eredivisie, el mencionado guardameta salvó a su equipo de un gol seguro, aunque hay que decir que tuvo la suerte de su lado. Y es que tal como se ve en el video de Facebook , la pelota primero impactó en el poste antes de pegarle en el ojo.



Las imágenes del video de Facebook dejan ver que Zwinkels del Ado Den Haag estaba completamente vencido, pero el palo jugó para él y con gran fortuna el Ajax no encontró el gol en un jugada de ataque que ya se convirtió en un viral con el pasar de las horas.



Los hinchas del Ado Den Haag así como otros usuarios de Facebook simplemente no podían creer cómo es que la pelota no había entrado al arco. Sin duda, la fortuna jugó a favor de Zwinkels.



