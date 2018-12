Es la sensación en Escocia y en estas Fiestas seguro ha recibido el mejor regalo de Navidad. La familia de Karamoko Dembélé debe estar celebrando en su casa de Glasgow, mientras que la promesa del fútbol mundial debe estar contándole la noticia a sus amigos vía WhatsApp. Asiste a la secundaria en el colegio, aún le falta mucho para terminarla, pero Karamoko ya puede decir que es un jugador profesional. La noticia es viral en Facebook.



Las exhibiciones de Karamoko en los torneos de cantera del Celtic le convirtieron en objetivo del radar de muchos clubes europeos desde hace algunos meses. Ahora, ya como profesional, tratará de hacerse un hueco en el mejor club de Escocia, en el cual juega desde hace varios años y puede decirse que es profesional con 15 años. Seguro que todo un récord.



¿Por qué Karamoko Dembélé no llegó al Barcelona? De acuerdo a lo informado por el diario Sport, los catalanes ya tenían un informe sobre el futbolista, quien ya debutó hace algún tiempo con la selección sub-16 de Escocia. Sin embargo, para evitar problemas con la FIFA por el tema de fichajes de menores de edad, decidió no contratarlo al final.



No obstante, y pese a su contrato oficial, Barcelona no es el único club que desea contar con el joven futbolista, puesto que otros equipos también intentan negociar con el Celtic. El caso es que el conjunto escocés prefiere no venderlo e incluso ha pedido a FIFA, su colaboración para que esté pendiente de Dembélé. Karamoko pisa firma en Escocia.