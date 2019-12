El fútbol se ha visto atacado por el racismo en los últimos años. Los gritos desde la tribuna en contra de futbolistas de piel morena, terminaron en que muchos de ellos terminen dejando el campo y hasta poniéndole fin a un partido. Yaya Touré sabe muy bien de esto. Su historia ya es viral en Facebook.

El marfileño ha sido protagonista de este tipo de eventos. En conversación con L’Equipe, quiso abordar una de las mayores lacas de la sociedad. Quiso ejemplificar su parecer poniendo de referencia a su hijo, que siempre quiso seguir su camino en el fútbol.

“Mi hijo no es futbolista por culpa del racismo”, reconoció el excentrocampista, impactado porque algo así se de en pleno siglo XXI al deporte actual, sobre todo al fútbol.

“Soy sensible al respecto porque es algo que me duele todo el tiempo. Mi hijo quiere jugar al fútbol y convertirse en futbolista, pero le dije: 'No, no puedes hacer eso”, explicó.

“Tengo que aceptarlo, me negué a dejarlo jugar al fútbol. ¿Por qué? Por estas cosas -el racismo-”, agregó.

El ex de Barcelona o Manchester City vivió durante su carrera varios episodios difíciles en este sentido y no ha querido que su hijo tenga que pasar por ello en un futuro.

