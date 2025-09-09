Señal de Fanatiz EN VIVO para ver Venezuela vs. Colombia vía Streaming desde Estados Unidos. (Foto: Composición Depor)
Este martes 9 de septiembre, desde el Estadio Monumental de Maturín, la selección de Venezuela recibirá a Colombia por la última jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026. El partido iniciará a las 7:30 p.m. ET y será transmitido en Estados Unidos a través de Fanatiz, plataforma en streaming para verlo minuto a minuto. Recordemos que la Vinotinto necesita de una victoria para asegurar su cupo al Repechaje 2026, sin importar lo que suceda con Bolivia; caso contrario, deberán esperar que Bolivia no sume 3 puntos en casa ante Brasil.

Fanatiz EN VIVO - dónde ver Venezuela vs. Colombia vía Streaming desde Estados Unidos. (Video: @SeleVinotinto)
