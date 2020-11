Las increíbles vueltas de la vida. Hace tres años, el mundo del mercado de fichajes entraba en ‘pánico’, luego de que Neymar se marchara a PSG por 222 millones de euros. En el FC Barcelona le intentaron buscar reemplazo cuanto antes y apostaron por Ousmane Dembélé, que por entonces era la sensación del Borussia Dortmund. Sin embargo, lo que hasta ahora poco conocían es que antes que el extremo pudo llegar nada menos que Kylian Mabppé.

Así lo ha revelado Javier Bordás, exdirectivo del Barça entre 2010 y 2020, que explicó que la secretaría técnica blaugrana, encabezada por Robert Fernández, tuvo a tiro al ahora gran anhelo del Real Madrid a cambio de 100 millones de euros.

“Cuando estábamos para hacer el fichaje de Dembélé me llamó Minguella para decirnos que Mbappé estaba a tiro. Yo hablé con Bartomeu y me dijo que lo mirase. Llamé a su padre y me dijo que no iba a ir al Madrid porque estaban Cristiano, Benzema y Bale y en cambio al Barça podía ir porque no estaba Neymar”, explicó Bordás.

Y agregó: “El presidente del Mónaco prefería que fuese al Barça para no reforzar al PSG, rival directo. Y por 100 millones se podría haber hecho. Pero Robert prefirió a Dembélé y le apoyó Pep Segura. La explicación fue que Mbappé juega para él y Dembélé juega para el equipo. Y como se fue un extremo como Ney, Robert prefería más un extremo que a un finalizador”.

La historia, después, es conocida. Dembélé no ha podido rendir en el Camp Nou como esperaban, entre problemas físicos, de rendimiento y episodios más allá de los terrenos de juego. Mientras que Mbappé se ha coronado como el mayor heredero al trono del fútbol mundial de Leo Messi y Cristiano Ronaldo.

PSG le requiere renovar

Leonardo, directivo del equipo parisino, detalló cómo la institución francesa negocia con el jugador de cara a un largo proyecto en la institución francesa.

“Hay muchas informaciones. Y en los clubes españoles, hay muchos rumores. Nosotros hablamos directamente con Kylian, esa es la verdad de la negociación”, indicó de forma contundente Leonardo. ¿Llegará a la ‘Casa Blanca’? Solo queda ver que pasa en el tiempo.

TE PUEDE INTERESAR