Las revelaciones de Luis Suárez sobre su relación con Marcelo Bielsa causaron un revuelo en todo Uruguay, donde el exdelantero de la selección alegaba que el actual DT de los ‘Charrúas’ tenía malos tratos con los integrantes del equipo, incluidos algunos jugadores. Ante esto, muchos salieron a contradecir y respaldar lo dicho por el ‘Pistolero’. A cuatro días de jugar contra Perú en Lima (viernes 11 de octubre), este lunes Federico Valverde arribó a Montevideo y habló al respecto, afirmando lo declarado por su excompañero: “Todo lo que dijo Luis (Suárez) es verdad, no exageró”. Pero eso no fue todo; también mencionó que ahora tendrán “que hablar con Marcelo (Bielsa) para solucionar los temas de manera interna”.

“Lo que dijo Luis es todo verdad. Jamás mintió y jamás dijo cosas que no eran. No exageró en ningún momento, dijo las cosas como son. Por mi parte y como todos los referentes, hablar en el vestuario. Hablar entre nosotros como equipo, como lo que siempre fuimos y mejorar”, apuntó el futbolista de Real Madrid a la prensa uruguaya. Asimismo, precisó que un referente como ‘Lucho’ no debe pedir permiso para declarar sobre el equipo.

El mediocampista indicó que este problema debe solucionarse internamente, manteniendo un diálogo abierto para mejorar al grupo, y que las diferencias con el ‘Loco’ se resolverán en una reunión con todo el grupo. “Como ya hemos tenido varias veces desde que está Marcelo (Bielsa). Siempre lo hicimos de esa manera (conversando) y esta va a ser otra más que se va a arreglar de la misma forma”, apuntó Valverde.

Asimismo, el futbolista de 26 años agregó. “Como es Luis, no tiene que pedir permiso hacia nadie y menos hacía nosotros que al final es la persona que siempre nos representó en todo, desde que yo fui joven, hasta el día que él se fue, siempre fue la imagen; el referente nuestro y no debe pedir permiso a nadie y que vive el fútbol con una pasión tremenda”, sostuvo.

“Él es Luis Suárez, el ídolo de todo Uruguay y puede hacer lo que quiere”, también hizo mención el ‘Halcón’, en respuesta a las preguntas sobre si el delantero del Inter Miami aún mantenía buena relación con los jugadores. Por otro lado, también compartió cómo se vive la interna de la Celeste, que está próxima a enfrentarse a la Bicolor en Lima, donde no gana desde 2013, cuando se impuso 2-1 en las Eliminatorias al Mundial 2014.

“Vamos hablar entre nosotros, porque creo que como grupo y compañerismo eso siempre es bueno. Todos los jugadores son buenas personas; buenos compañeros. Es muy difícil perder la alegría cuando vienes a Uruguay. Uno vine representando a la selección; representando un sueño que siempre luchó desde chiquito y que siempre soñó. Yo vengo feliz porque traigo a mis hijos para que vayan al Estadio Centenario, ver a su padre con la camiseta, yo disfruto otras cosas también”; manifestó ‘Fede’.

Y concluyó esperando que la imagen del grupo mejore con el paso del tiempo, indicando que el equipo está comprometido con el objetivo de clasificar al próximo Mundial. “A nivel futbolístico hay que seguir creciendo, cambiar la imagen de la anterior doble fecha FIFA (donde Uruguay igualó con Paraguay y Venezuela) y luego, como grupo, vamos a hablar entre nosotros. Eso es bueno, todos somos buenas personas y eso hará todo más fácil”, declaró.





¿Qué dijo Luis Suárez sobre el ‘Loco’ Bielsa?

El actual delantero de Inter Miami contó detalles sobre su paso por la Selección en los últimos meses, revelando que no fue la mejor convivencia por culpa de Marcelo Bielsa, actual estratega del equipo. “En la Copa América hubo situaciones que me dolieron que no las dije por el bien de la convivencia (...) Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera buen día, ni saludaba”, indicó el atacante con DSports.

Asimismo, también contó cómo fue su relación con Bielsa hasta el mes pasado: “Era solo profesional. Un diálogo en un entrenamiento por una presión que estaba haciendo y una conversación que tuvimos en La Bombonera en el entretiempo, con una situación que pasó con Darwin (Núñez), fueron los únicos diálogos que había tenido con él hasta que me convoca para la Copa América”.

A su vez, el ex delantero del Barcelona, Liverpool y Atlético de Madrid contó que conocían sobre la personalidad del ‘Loco’ y que no suele tener una buena relación con los líderes o jugadores de experiencia, por lo que prefirió evitar problemas por bienestar de la Selección. “Sí sugirieron algunas cosas que a él no se las dije, pero las daba a entender, y parecía que era preferible callarme para evitar un roce. Hubo algunas situaciones en la Copa América que se generaron, que duelen. A mí me dolieron mucho las situaciones que pasaron en la Copa América. Y había que callar por respeto a la selección”, apuntó al respecto.

Si bien ‘Lucho’ se despidió del cuadro ‘charrúa’ en el último duelo ante Venezuela, reconoció que no es el único jugador que quiso hacerlo en el último tiempo: “No me quería ir de la forma que se fueron algunos de mis compañeros, que es una lástima, tuve la suerte, el privilegio, de irme así: con la gente, con mis hijos, con mi familia, rodeado de la gente que me apoyó todo ese tiempo”.

“Los jugadores van a llegar a un límite, van a explotar… En la Copa América hubo compañeros que se plantearon hasta ‘Luis, juego la Copa América y no juego más’. Compañeros. Y vos te ponés a pensar y decís: ‘Estamos llegando a un punto difícil’. Después se te va, te sana todo eso, y vas porque querés a tu país, querés a la selección, y todos morimos por representar a nuestro país”, agregó.

Sumado a los problemas con los jugadores, el ‘Pistolero’. también contó que Bielsa no trata de la mejor manera a los trabajadores del Complejo Celeste: “A los empleados no los dejan pasar y saludar y comer con nosotros. Se tienen que cuidar hasta la puerta donde tienen que entrar. Me parte el alma que en Complejo se viva así hoy. El día de mañana le pido a la gente que no se la agarre con los jugadores si algo no anda bien. Bielsa ha separado a todo el grupo hasta de la forma que tiene de entrenar”.

El atacante también narró una situación que reflejó la relación entre el plantel y Bielsa: “Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por los menos nos dijera buen día, ni saludaba”. Esta conducta también fue requerida por el ‘Loco’ contra el público, pidiendo que no saluden a nadie al entrar la hotel; sin embargo, los seleccionados decidieron hacer caso omiso.

Luis Suárez expuso detalles inéditos sobre el comportamiento de Marcelo Bielsa. (Foto: Getty Images)





Perú vs. Uruguay: ¿a qué hora juegan y dónde ver?

El partido entre Perú y Uruguay, por la novena fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026, está programado para el próximo viernes 11 de octubre en el Estadio Nacional de Lima. El duelo empezará a las 8:30 de la noche (hora local) en países como Ecuador y Colombia. En Argentina, Brasil y Uruguay se verá dos horas más tarde. Mientras que las 9:30 pm. marca el inicio en Chile, Bolivia y Paraguay.

El choque de Eliminatorias 2026 entre Perú y Uruguay será transmitido en territorio nacional por los canales América TV (4), ATV (9) y Movistar Deportes. En cuanto al servicio de streaming, este hará llegar el partido vía Movistar Play. En territorio charrúa, las señales encargadas de la transmisión serán VTV, Antel., AUF TV y DGO (DIRECTV). ¡No te lo puedes perder!

El último Perú vs Uruguay terminó 1-0 a favor de la Celeste, que ganó con gol de De Arrascaeta para el Mundial 2022. (Foto: Getty Images)





