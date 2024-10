Las últimas declaraciones de Luis Suárez sobre Marcelo Bielsa remecieron la interna de la Selección de Uruguay, que viene preparándose para enfrentar a Perú por la fecha 9 de las Eliminatorias 2026, y generó algunas reacciones de parte de algunos exfutbolistas que estuvieron al mando del técnico argentino. El actual delantero de Inter Miami de Estados Unidos tuvo palabras controversiales sobre el actual estratega del cuadro ‘charrúa’ en el programa ‘De fútbol se habla así’ de ‘DSports’ y causó muchas opiniones al respecto.

“En el Complejo Celeste, a los empleados no los dejan pasar para saludar y comer con nosotros. Se tienen que cuidar hasta por la puerta donde tienen que entrar. Me parte el alma que en el Complejo se viva así hoy en día. No hay una sola tele prendida y vigilan a los que jugamos al truco”, dijo Luis Suárez.

“Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera ‘buen día’. Un día nos pidió que no paráramos a saludar a la gente. Yo me paré y le dije que a la gente la íbamos a saludar de todas maneras. Bielsa ha separado a todo el grupo, hasta de la forma que tiene para entrenar”, afirmó el delantero de 37 años.

“Hubo compañeros que decían ‘juego la Copa América y no juego más’. Después, se sana porque uno ama su país. A los utileros y a los fisios les encantaba trabajar con el Maestro (Óscar Washington) Tabárez y con el profe (Óscar) Ortega. Encantado de la vida lo hacían, pero después dejame disfrutar mi momento. Todo eso se perdió”, comentó.

Exmundialista argentino respondió a Luis Suárez

Tras conocer las palabras del delantero, Claudio Husaín, exfutbolista de la selección argentina y que fue parte del plantel que disputó el Mundial de Corea Japón 2002, defendió al entrenador. “Lo tuve cinco años: uno en Vélez y cuatro en la selección. Salvo que haya cambiado, es imposible que trate mal a la gente que trabaja en el predio. Para mí, es imposible. Lo pueden decir los chilenos también. Te firmo un cheque en blanco”, expresó en Mobile Sports.

Además, indicó que: “él no tiene trato cercano con los futbolistas; nunca lo tuvo. Sin embargo, en los últimos años, ha cambiado eso y se ha acercado más a los futbolistas. No es porque él no quiera, sino porque es tímido ante esa relación y tiene temor de que el acercamiento confunda al futbolista. Tiene esos principios”.

Claudio Husaín fue dirigido por Marcelo Bielsa en Vélez y la Selección Argentina. (Foto: Difusión)

Uruguay recuperó a Darwin Núñez

En medio de las declaraciones polémicas de Luis Suárez, la selección uruguaya recibió una noticia positiva de cara a las Eliminatorias al Mundial 2026, especialmente para su próximo partido contra Perú en Lima. Darwin Núñez, delantero del Liverpool, fue habilitado por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para participar en los encuentros de octubre, lo que representa un cambio significativo tras la sanción impuesta por la CONMEBOL. El jugador había sido castigado con cinco partidos de suspensión por un altercado durante la Copa América, pero una medida cautelar del TAS le permite reintegrarse provisionalmente al equipo dirigido por Marcelo Bielsa.

La sanción de Núñez derivó de un incidente en un partido tenso contra Colombia en la Copa América, donde se produjeron enfrentamientos entre jugadores y aficionados. Aunque ya ha cumplido dos partidos de suspensión, la intervención del TAS suspende los otros tres encuentros hasta que se tome una decisión final, lo que significa que Núñez podría estar disponible también para los partidos de noviembre contra Colombia y Brasil.

Su regreso es especialmente relevante en un momento crítico para la selección, que tuvo que afrontar los últimos encuentros sin su principal figura ofensiva, Luis Suárez, quien se retiró del equipo nacional. La reincorporación de Núñez será un aporte importante al ataque uruguayo, especialmente en un duelo crucial contra Perú, que, aunque tuvo un rendimiento irregular en estas eliminatorias, siempre es un oponente difícil en su terreno. Además, el encuentro con Ecuador se presenta como una oportunidad vital para ambos equipos en su lucha por posiciones en la tabla.





