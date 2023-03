La salida de José Pekerman de la Selección de Venezuela dejó incertidumbre por su corto periodo y a pocos meses del inicio de las Eliminatorias. Sin embargo, desde la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) encontraron una solución inmediata. El presidente de la entidad nombró a Fernando ‘Bocha’ Batista como nuevo estratega de la ‘Vinotinto’.

“Estoy aquí para anunciarles también quién estará al frente de nuestra selección masculina, va a ser el señor Fernando Batista, junto con Leandro Cufré, Jorge Vidal, Vicente Rosales y todo el staff médico, analistas de vídeo, fisioterapeutas venezolanos y extranjeros que decidieron acompañarnos y seguir al frente de este gran proyecto Vinotinto”, señaló el presidente de la FVF, Jorge Giménez, en rueda de prensa.

A su vez, apuntó que el contrato de Batista será por los próximos cuatro años con miras a las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá. El futbolista dejará su cargo en la Selección de Argentina Sub-20.

Ex jugador de Argentinos Juniors, San Lorenzo, Godoy Cruz y All Boys,dirigió las Selecciones Sub 20 de Armenia y de Argentina. Con el seleccionado sudamericano se coronó en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y el Preolímpico de Colombia 2020.





La salida de Pekerman

En la conferencia de prensa, el presidente también fue consultado sobre la razón de la salida de José Pekerman como DT de la Selección de Venezuela. Sin embargo, fue cauto al momento de dar detalles y prefirió reservar el tema que se viene resolviendo por otra vía.

“Es muy poco lo que puedo hablar por el proceso que está en curso, lo único que puedo asegurar es (que es) totalmente negativo y rotundamente negativo que la federación tuvo alguna responsabilidad”, apostilló sobre el DT quien llegó en el mes de noviembre de 2021.





