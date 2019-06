¡Un 'Dream Team' de aquellos! El brutal XI de cracks que quedarán libres desde el 30 de junio [FOTOS]

En busca de nuevas aventuras. El mercado de fichajes está abierto y más candente que nuca, y nuevamente los grandes clubes de Europa empiezan ha brillar por su gran desembolso de dinero para sumar a su plantilla a cracks de talla mundial. Sin embargo, aún hay muchos otros jugadores que no han podido encontrar un nuevo equipo y están a la espera de que sea 30 de junio para ser 'liberados' y así poder poner marcha a otro club.



La edad, las lesiones y malos entendidos o discrepancias con sus entrenadores, son las principales causas de que estos futbolistas - muchos de ellos con una basta experiencia en las mejores ligas del mundo - se hayan visto obligados a naufragar por aguas que con el pasar del tiempo los irán hundiendo en el olvido.



Por ello, en esta nota te presentamos al once ideal de los jugadores que se encuentran sin equipo aún de cara a lo que será la temporada 2019-20. En la lista figuran cracks como el portero Gianluigi Buffon , Gary Cahill, Arjen Robben, entre otros. No te pierdas esta galería que está buenaza.

