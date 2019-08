¡Pataleta! Neymar, Icardi, Pogba y el once ideal de los cracks que quieren salir de sus clubes a toda costa [FOTOS]

El mercado de fichajes 2019 sigue su rumbo. A solo un mes del cierre, jugadores como Neymar, Gareth Bale , Paul Pogba, entre otros, siguen buscando equipo. El primero suena con fuerza en el Barcelona, sin embargo, las dificultades en su llegada al Camp Nou no descartan que termine en el Real Madrid o Juventus.



Gareth Bale protagoniza otra novela del mercado de fichajes. El galés no está en los planes de Zidane y el Real Madrid le busca salida. El problema es que no hay club que pague los caprichos económicos de Florentino Pérez.



Así como Neymar y Bale, Mauro Icardi también se encuentra en la rampa de salidas del Inter de Milán. El crack argentino suena en el Napoli, sin embargo, el precio que pide el 'Neroazzurro' podría truncar la operación.



A propósito de Neymar, Bale, Pogba, armamos el once de los jugadores que quieren irse de sus respectivos clubes en el mercado de fichajes.

