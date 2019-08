El 'Tigre' está más vigente que nunca: Radamel Falcao, en la mira de un histórico club de Italia

Parece estar viviendo una segunda 'juventud' y a sus 33 años se ha convertido en uno de los animadores del mercado de fichajes. Si la semana pasada sonó fuerte como posible refuerzo del Galatasaray de Turquía, este martes ha sido vinculado nada menos que con un histórico de Italia, la Roma , que estaría preparando una oferta por Radamel Falcao.

Según 'Corriere dello Sport', el club italiano ya le habría puesto la mira al delantero colombiano. Es más, de acuerdo al propio medio, la 'Loba' habría enviado a Gianluca Petrachi -director deportivo del equipo- a Mónaco para negociar con el club francés la ficha del 'Tigre'.



Sin embargo, la llegada de Falcao a la capital italiana dependería de Edin Dzeko y si se concreta el pase del bosnio al Inter de Milán.

Por ahora, así están las cosas para Radamel Falcao, quien también tendría oferta del Valencia de España. A la fecha, el futbolista viene evaluando la mejor opción no solo en lo económico, sino también en cuanto a la estabilidad para él y su familia, pensando en que se encuentra casi en la recta final de su carrera.



Mientras, el 'Tigre' se encuentra haciendo la respectiva pretemporada con el As Mónaco a la espera de que se resuelva su futuro. De lo contrario jugará la temporada 2019-2020 en el cuadro del principado, donde le queda un año más de contrato. De momento no ha sido renovado.

