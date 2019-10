Varios top: Inter Miami y 20 DT libres que puede contratar para su llegada a la MLS [FOTOS]

Seattle Sounders, Los Angeles FC, Toronto y Atlanta United son los cuatro clubes que sobreviven esta temporada (entra a finales de conferencia Oeste y Este) para llevarse a la MLS. Ya sin Zlatan Ibrahimovic fuera de carrera al Galaxy quedar eliminado en el 'Clásico del Tráfico', estos conjuntos se preparan para levantar la copa a final de año. Pese a esto, algunos clubes preparan lo que será el mercado de fichajes 2019-20 y uno de los focos está en el Inter Miami, de propiedad de David Beckham.

Y es que el cuadro de la ex figura del Manchester United y Real Madrid será el nuevo inquilino del campeonato norteamericano dentro de poco y aún no tiene entrenador confirmado. No obstante, hay como para que el 'Spice Boy' elija y la carpeta que tiene al frente presenta a grandes nombres que en la actualidad no tienen equipo.

Es por ello que en la fotogalería te presentamos a los DT que están sin club y que bien podrían llegar al Inter Miami. En el listado que te mostramos a continuación figuran José Mourinho, Eusebio Di Francesco, Dunga, Laurent Blanc, Marcelino, Santiago Solari y Luiz Felipe Scolari. ¿Será que Beckham tendrá la necesidad de contratar a uno de estos?

