Se aburrió de estar tiempo en casa: Arjen Robben podría al volver fútbol

Luego de su retiro del fútbol hace dos meses, Arjen Robben podría pegar la vuelta a la élite del fútbol mundial. En declaraciones a NPO Radio, el extremo holandés ha explicado que echa de menos este deporte y que este tiempo que no se encuentra entrenando ni jugando le ha hecho replantearse su salida definitiva de los campos de juego. ¿En dónde jugaría?



Con 35 años de edad, luego de diez temporadas en el Bayern Munich, Robben anunció que no volvería a tocar una pelota de manera profesional. No obstante, el tiempo no la ha dado la razón al tulipán, dado que no meditó bien que haría después de retirarse.



Robben recibió ofertas de la MLS antes de que jugara su último partido con los bávaros. No obstante, el holandés declaró que las propuestas no le seducían. ¿Serán a nivel deportivo o de manera económica? Arjen ha paseado su fútbol por Holanda, Inglaterra, España e Italia.



Así como Ribéry se fue a la Fiorentina, ¿Robben podría jugar en la liga italiana? Luego de estas palabras, seguro que no faltará algún pretendiente en el mercado de pases de invierno. Puede que esté fuera de forma y de ritmo, pero la calidad la mantiene latente.





