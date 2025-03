Desde que Raúl Ruidíaz se desligó de Seattle Sounders, adonde llegó a mediados del 2018 y se marchó siendo un ídolo del club –es el goleador histórico con 86 tantos–, se ha hablado mucho sobre su futuro. El primer club con el que se le vinculó fue Universitario de Deportes, algo que finalmente no se dio. Sin embargo, durante esta semana surgió el nombre de un equipo que está interesado en ficharlo, generando más de una sorpresa: Ayacucho FC.

Cuando se supo que Ayacucho FC tenía conversaciones avanzadas con la ‘Pulga’, más de uno se preguntó cómo sería esto posible, considerando que hasta hace muy poco estaban atravesando por problemas económicos y tenían deudas pendientes con sus futbolistas. Incluso, estos tuvieron que realizar una rifa para juntar algo de dinero.

Sin embargo, el periodista Gustavo Peralta actualizó la información y dio a conocer los detalles de este acercamiento. Según confirmó la citada fuente, la principal razón por la que Raúl Ruidíaz llegaría a Ayacucho FC, sería para cumplir el sueño de su madre, Tatiana Misitich, quien desea verlo jugar junto a su hermano Yamir.

Como se sabe, Yamir Ruidíaz pertenece a las filas de Ayacucho FC, pero hasta la fecha no ha salido en lista en lo que va de la Liga 1 Te Apuesto, al no haber tenido el respaldo de Édgar Ospina. Así pues, más allá del tema económico, algo que para la ‘Pulga’ no es prioritario, este fichaje busca que la madre de ambos futbolistas los vea juntos en el campo de juego.

Lo más seguro es que pronto tengamos novedades, pues se sabe que el área de marketing de los ‘Zorros’ está trabajando para encontrar el patrocinador que pueda costear esta posible contratación. Ojo, Raúl Ruidíaz ya tuvo ofrecimientos de dos clubes de la Major League Soccer (MLS), Toronto FC y Real Salt Lake, además de una interesante propuesta para mudarse al fútbol de Arabia Saudita; no obstante, las rechazó todas.

Las gestiones entre el atacante de 34 años y Ayacucho FC parecen marchar por buen camino. Incluso, hace poco se supo que Édgar Ospina, entrenador del equipo, tuvo una reunión con la ‘Pulga’ previo al partido frente a Alianza Lima. En esta conversación le habría hecho saber su punto de vista sobre su fichaje y los objetivos que tiene el club de cara a la temporada 2025.

¿Cuándo volverá a jugar Ayacucho FC?

Luego de su última derrota por 2-0 a manos de Alianza Lima, Ayacucho FC volverá a tener actividad dentro de dos semanas cuando reciba a Melgar –el campeonato entrará en un parón por los partidos de la Selección Peruana en Eliminatorias 2026–, por la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1. Dicho compromiso está programado para el jueves 27 de marzo desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Municipal de Huanta.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WINTV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz.





