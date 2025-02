Aún con su futuro en el aire, Raúl Ruidíaz parece no desesperarse mientras los días pasan y él sigue sin encontrar un equipo en el que pueda desplegar su fútbol. A pesar de los rumores que indicaban que podría volver a Universitario de Deportes a inicio del año, finalmente esto no fue posible, debido a algunas diferencias entre la directiva crema y el propio jugador de 34 años. En este sentido, desde el entorno de la ‘Pulga’ siempre lo tuvieron claro: o juegan en un equipo de Lima o priorizan un fichaje por un club del extranjero. Así, en los últimos días empezó a sonar la posibilidad de que el atacante llegue a Sport Boys, como parte de una operación que involucraría una gran inversión por parte del conjunto rosado. ¿Qué tan cierto es esto?

Para empezar, lo primero que se debe tener claro es que Ruidíaz nunca ha descartado la posibilidad de jugar por un equipo que no sea Universitario de Deportes. Si bien su intención siempre fue volver al club, la realidad es que las negociaciones no dieron frutos y todo terminó en un simple rumor más del mercado.

Entendiendo esto, y según boca del propio jugador, el exjugador del Seattle Sounders de la Major League Soccer (MLS) podría jugar en cualquier equipo del fútbol peruano si así lo desease, pero su prioridad es clara: quiere jugar en Lima. Dicho esto, el espectro de clubes peruanos se reduce a unos cuantos.

¿Sport Boys? He aquí una verdadera novela, pues Ruidíaz no ve con malos ojos jugar por los ‘Rosados’. Según Gustavo Peralta, la posibilidad está, pero ahora no sería viable. “Sobre la posibilidad de Ruidíaz de jugar en Sport Boys, acercaron el nombre, pero ahora no es viable económicamente”, expresó, en L1 MAX.

Explicado todo lo anterior, queda claro que aún queda mucho por resolver en el caso de Raúl Ruidíaz y su futuro en el fútbol peruano. Opciones hay, eso es innegable, pero el principal problema parece recaer nuevamente en el aspecto económico. Eso sí, no se descata que algún club de la Liga 1 encuentre la manera de cerrar el fichaje de la ‘Pulga’, incluído el Sport Boys.

¿Cuándo vuelve a jugar Sport Boys?

Luego de vencer 1-0 a Juan Pablo II College en su debut, Sport Boys volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Sporting Cristal por la segunda jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho encuentro está programado para disputarse este domingo 16 de febrero, a partir de las 11:00 de la mañana (hora peruana), en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión del partido, esta se encontrará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DirecTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping TV y Fanatiz. No obstante, si no cuentas con ninguna de estas alternativas, podrás disfrutar del partido en Depor.





