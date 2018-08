Radamel Falcao fue una de las armas de ataque de la Selección de Colombia en el Mundial Rusia 2018, pese a que el atacante solo marcó un gol en la Copa del Mundo que terminó en el pasado mes de julio. No se moverá del AS Mónaco en este mercado de fichajes de Europa, pero para enero del año 2019 ya tendría un destino más que asegurado: la Superliga China. Así lo asegura este jueves el diario francés L'Equipe.

El citado medio galo sostiene que Radamel Falcao ya prepara las maletas para llegar al exótico campeonato asiático, que cada vez más recibe a figuras. Como se recuerda, hace poco Paulinho se fue del Barcelona con rumbo nuevamente al Guangzhou Evergrande Football Club de la Superliga China donde, incluso ya ha marcado en más de una oportunidad.

¿A qué se debe el posible traspaso de Falcao fuera de un torneo que no sea europeo? Se avanza que serían dos los principales motivos. El primero se debe a que su actual club, AS Mónaco, ya no le querría pagar lo que percibe de anualmente como sueldo (8 millones de euros).

El otro se debe a que debido a sus viajes a territorio chino por motivos publicitarios, el 'Tigre' ha quedado encantado con la cultura de ese país. En más de una oportunidad se mostró halagado de haber visitado esa tierras; lo dejó ver en ciertas publicaciones en su cuenta oficial en Instagram.

De esta manera, Radamel Falcao le pondría punto final a su aventura en el elenco del Principado. Su carrera empezó en el cuadro del Lanceros Boyacá y luego pasó por River Plate, Porto, Atlético de Madrid, Manchester United y Chelsea. Ya no volvería a Colombia, como apuntaron algunos medios de su país.