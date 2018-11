El club turco de fútbol de primera división Sivasspor se puso en contacto con el velocista ganador del oro olímpico Usain Bolt para conversar sobre un potencial acuerdo para la segunda mitad de la temporada, reportó el canal de televisión estatal TRT.



A comienzos de mes, Bolt finalizó su período de prueba con los Central Coast Mariners de Australia y dejará el club tras no llegar a un acuerdo económico, dijo el propietario de los Mariners, Mike Charlesworth, en un comunicado.



La semana pasada, Bolt declaró que podría renunciar a su sueño de convertirse en un futbolista profesional pese a tener "un montón de ofertas" y agregó que tomaría una decisión sobre su futuro para fines de noviembre.



"He recibido propuestas de muchos clubes. Tomaré una decisión a fines de noviembre", dijo el deportista a medios. "Como sea continuaré o terminaré con mis sueños. No se trata de dinero. Es mi sueño".



La ventana de transferencia a mitad de la temporada para la liga turca es entre el 5 y el 31 de enero de 2019.



Sivasspor no tenía disponibilidad inmediata para realizar declaraciones.



El club turco, actualmente en la décimo primera posición en la Super Lig, ya tiene a múltiples estrellas como Robinho, Carl Medjani, Arouna Kone, Gabriel Torje y Douglas.



Fuente: EFE