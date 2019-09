¡Con Cristiano y Messi a la cabeza! El once de Sudamérica vs. el once de Europa en el FIFA 20

EA Sports no deja de sorprender a sus millones de seguidores en el mundo y no piensa dejar de hacerlo con elFIFA 20. Hace unas semanas dio a conocer a sus fans la lista de los 100 mejores futbolistas de simulador con sus números en el videojuego. Muchos quedaron muy alegres pero otros no tanto.

Como era de esperarse, EA Sports volvió a poner en las primeras posiciones a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. No obstante, más de un fanático del FIFA 20 podrá estar feliz de que hayan mejoras en jóvenes promesas como Eden Hazard, Sadio Mané, Kylian Mbappe, João Félix, Raheem Sterling, Matthijs de Ligt entre otros.



En Depor.com decidimos arriesgar y animarnos a revelar el once ideal de Sudamérica y el once de Europa. ¿Quiénes lo conformarían? ¿Cuál sería la formación?

Sudamérica: Alisson, Thiago Silva, Marquinhos, Tagliafico, Dani Alves, Thiago Mendes, Arturo Vidal, James, Messi, Suárez, Neymar



Europa: Oblak, Sergio Ramos, Van Dijk, Robertson, Dani Carvajal, Pijanic, Pogba, De Bruyne, Cristiano, Griezmann y Hazard



