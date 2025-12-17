FIFA Plus EN VIVO, PSG vs Flamengo vía DIRECTV y DSports por la Copa Intercontinental

FIFA Plus TV está encargado de transmitir el vs (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO | STREAMING) por la final de la . ¿Dónde se verá en Latinoamérica? La gente se conecta a DSports (DIRECTV y DGO). No te recomendamos verlo en Fútbol Libre TV, ya que es señal pirata. El encuentro se juega este miércoles 17 de diciembre en el Estadio Ahmad bin Ali Stadium, en Qatar. ¿A qué hora inicia el duelo? Según la programación de la FIFA, el pitazo inicial se dará a las 12:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil y una hora menos en México).

