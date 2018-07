Finalmente la FIFA entregará la lista de 10 finalistas que postularán al premio 'The Best' , el reconocimiento al mejor jugador de la temporada. Este martes se conocerá la lista, en la que de todos modos estarían Cristiano Ronaldo , Lionel Messi y desde luego Kylian Mbappé . Pero, ¿cómo y quiénes deciden a los nominados al galardón?



Primero, cabe recordar que este premio que entrega la FIFA, desde el 2016 es totalmente distinto al 'Balón de Oro' que entrega la revista 'France Football' , que reconoce al mejor jugador de un año natural.



En 'The Best' las votaciones corren a cargo de los seleccionadores nacionales y de sus capitanes, periodistas y un 50% por votos de los aficionados a través de la web de la FIFA.



Y el jurado ha sido conformado por 13 leyendas del fútbol que ya votaron. Todos conocidos y entre los que destacan Lothar Matthäus , Alessandro Nesta , Ronaldo Nazario , Kaká , entre otros.