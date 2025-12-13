Flamengo vs. Pyramids FC se enfrentan este sábado 13 de diciembre por las semifinales de la Copa Intercontinental 2025, en un duelo decisivo que se disputará en el estadio Áhmad bin Ali, ubicado en la ciudad de Rayán, Qatar. En esta nota encontrarás todos los detalles necesarios para seguir el encuentro: los horarios según cada país, los canales oficiales y el contexto deportivo con el que ambos equipos llegan a esta instancia clave del certamen.

Flamengo llega a esta fase tras superar un exigente cruce ante Cruz Azul en el denominado Derbi de las Américas. El equipo dirigido por Filipe Luís mostró jerarquía en los momentos determinantes y se impuso por 2-1, resultado que le permitió instalarse en la Copa Challenge con el objetivo claro de alcanzar la gran final.

El conjunto brasileño cuenta con una base sólida y figuras de peso internacional. Giorgian De Arrascaeta fue determinante en la ronda anterior y se perfila nuevamente como el eje ofensivo del equipo, acompañado por nombres como Bruno Henrique y Jorge Carrascal, quienes aportan velocidad y desequilibrio en los metros finales.

Más allá del buen presente, el Mengao llega con cierto desgaste físico tras un calendario exigente que incluyó finales consecutivas a nivel local e internacional. En ese contexto, el posible regreso de Pedro, ya recuperado de una lesión, aparece como una alternativa importante para reforzar el ataque en un partido de alta exigencia.

Pyramids FC, por su parte, se presenta como una de las revelaciones del torneo. El conjunto egipcio accedió a esta instancia tras vencer a Auckland City y Al-Ahli, demostrando solidez colectiva y contundencia en los momentos clave. Su camino ha sido menos mediático, pero igual de efectivo.

El equipo dirigido por Krunoslav Jurčić apuesta por el orden táctico y la intensidad física como principales armas. Fiston Mayele es la referencia ofensiva, mientras que el brasileño Ewerton Silva se ha convertido en una pieza importante por las bandas, aportando experiencia y desequilibrio ante defensas cerradas.

Aunque llega con una reciente derrota en la League Cup de Egipto utilizando un equipo alterno, Pyramids alineará a sus titulares en Qatar, consciente de que está ante una oportunidad histórica: alcanzar una final internacional frente al PSG, actual campeón de la Champions League.

¿A qué hora juegan Flamengo vs. Pyramids FC?

El partido entre Flamengo vs. Pyramids FC se disputará este sábado 13 de diciembre desde las 2:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador. En Bolivia y Venezuela comenzará a las 3:00 p.m.; mientras que en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay iniciará a las 4:00 p.m. En México se jugará a la 1:00 p.m. y en España a las 8:00 p.m.

¿En qué canal ver Flamengo vs. Pyramids FC?

El encuentro se jugará en el estadio Áhmad bin Ali de Rayán y será transmitido en Sudamérica por DSports, señal disponible en la parrilla de DIRECTV, además de la plataforma de streaming DGO. A nivel internacional, el duelo también podrá verse a través de FIFA Plus. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto del partido en la web de Depor.

