Javier Rabanal se acerca a Universitario de Deportes como DT. (Foto: Difusión)

Universitario hizo oficial la salida de Jorge Fossati, tras largos días de negociaciones. El DT no llegó a un acuerdo para su continuidad y -a pesar de tener un contrato vigente- ambas partes decidieron finalizar la relación. Desde tienda crema no se duermen y emprenden la búsqueda de su reemplazo, por lo que comenzaron a mirar distintos mercados. En las últimas horas, surgió un nombre que tomó protagonismo: Javier Rabanal, actual estratega de Independiente del Valle de Ecuador. El presidente de la institución se pronunció de manera corta, dejando en suspenso esta situación.

Noticia en desarrollo...

