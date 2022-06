Francia vs. Croacia se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) en partido de la cuarta jornada de la Liga 1 y Grupo 1 de la UEFA Nations League, este lunes 13 de junio del 2022 desde la 1:45 p.m. (horario peruano) en el estadio de Francia. Sigue el minuto a minuto y las incidencias del duelo por Depor, así como la transmisión del encuentro por la señal de ESPN y STAR Plus.

El vigente campeón del mundo tiene la obligación de ganar para pensar en el ‘Final Four’ del certamen. Hasta aquí, el equipo liderado por el seleccionador Didier Deschamps solo sumó dos de nueve puntos disputados. Los galos perdieron 1-2 en casa contra Dinamarca, luego empataron 1-1 contra Croacia y Austria.

¿A qué hora juegan Francia vs. Croacia por la UEFA Nations League?

Perú – 1:45 p.m.

Ecuador – 1:45 p.m.

Colombia – 1:45 p.m.

México – 1:45 p.m.

Chile – 2:45 p.m.

Venezuela – 2:45 p.m.

Bolivia – 2:45 p.m.

Paraguay – 2:45 p.m.

Argentina – 3:45 p.m.

Uruguay – 3:45 p.m.

Brasil – 3:45 p.m.

España – 8:45 p.m.

Para obtener tres puntos, Deschamps está obligado a realizar modificaciones. Kylian Mbappé, lesionado en el debut y luego reservado, entró ante los austriacos. Por ello, se espera que el goleador de PSG sea titular. Los compañeros de ‘Kiki’ serían Christopher Nkunku y Wissam Ben Yedder. Karim Benzema, por el desgaste, estaría entre los suplentes.

De su lado, Croacia logró su primer éxito en el campeonato en la jornada pasada con 0-1 contra Dinamarca. Para este compromiso, por el apretado calendario, Luka Modric y Mateo Kovacic irían desde el pitazo inicial. Lo mismo ocurriría en el centro de la defensa con Domagoj Vida y Duje Caleta-Car.

¿Qué canal pasa el partido de Francia vs. Croacia?

Para ver el partido entre Francia y Croacia de la UEFA Nations League hay una opción en los canales de TV en habla hispana. Si vives en México y Centroamérica puedes verlo únicamente vía Sky Sports HD.

¿Dónde ver el partido Francia vs. Croacia por la UEFA Nations League?

Para ver la transmisión online del partido entre Francia y Croacia puedes hacerlo a través de tres señales. Si te encuentras en territorio español deberás seguir este partido vía UEFA TV; de otro lado, si vives en Sudamérica puedes seguir este partidazo por la señal online de Star Plus. Finalmente, en México el partido va por la señal de Blue To Go Video Everywhere.

Francia vs. Croacia: posibles alineaciones del partido

Francia: Maignan; Kounde, Saliba, Kimpembe; Clauss, Guendouzi, Tchouameni, T. Hernandez; Nkunku; Mbappé, Ben Yedder.

Croacia: Livakovic; Stanisic, Vida, Caleta-Car, Juranovic; Modric, Kovacic; Vlasic, Pasalic, Orsic; Kramaric.

¿Dónde juegan Francia vs. Croacia por la UEFA Nations League?





